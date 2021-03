UCR bonaerense: parte de la Junta Electoral se subleva y desconoce el triunfo de Abad

La interna radical sigue la rojo vivo debido a la ajustada diferencia en las elecciones de la UCR bonaerense en favor de diputado provincial Maximiliano Abad frente al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien insiste en "un virtual empate" y llamó a "contar los votos hasta el final", aunque la Junta Electoral confirmó la victoria de Abad. Sin embargo, ahora una minoría de esa junta se subleva y dice que el escrutinio no terminó.

En sintonía con las declaraciones de Posse, la minoría de la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que muestran su "grave disenso". "Deviene impropio y arbitrario el Comunicado que emitió la Mayoría de esta Junta Electoral, que solo busca confundir al afiliado radical", iniciaron en su queja.

"El mismo es improcedente, dado que se ha emitido cuando aún no se encuentran vencidos los plazos para el escrutinio provisional, cuando ningún miembro de esta minoría ha visto una sola acta de escrutinio, no nos han sido exhibidas, ni hemos sido convocados para realizar y presenciar ese falaz escrutinio provisorio que publican, resaltando que no se encuentran vencido los plazos", agregaron.

UCR bonaerense: la Junta Electoral dice que Maxi Abad le ganó a Posse

En esa línea, siguieron: "Se destaca que restan aún llegar resultados provisorios locales, no se ha realizado reunión alguna de la Junta Electoral provincial. En ese erróneo escrutinio provisional emitido por la Mayoría, se resalta que esta Minoría no participó ni fue convocada para realizar escrutinio provisorio alguno".

"Motivo por el cual resulta avasallador, arbitrario e inexacto emitir tal comunicado arrogándose la facultad de comunicar un resultado en nombre de la Junta Electoral Provincial, dando ganadora a una de las listas participantes, mostrando su parcialidad y falta absoluta de transparencia", concluyeron los firmantes la vicepresidenta de la junta, Alexia Carusso, y el vocal, Alejandro Magnetti.

En esa línea, Gustavo Posse sentenció: "Hay un virtual empate y estamos esperando los resultados". "Tenemos el 20% de las actas escrutadas por lo tanto no podemos dar una cifra definitiva. Vamos a esperar el conteo final", dijo el jefe comunal que encabeza la lista Protagonismo Radical junto con Danya Tavela, vicerrectora de la UNNOBA.

"Seguimos cuidando los votos para cuidar la voluntad de los de votantes. Es tan ínfima la diferencia con la otra lista, que impide que cualquiera dé cifras serias por el momento", planteó Posse.

UCR bonaerense: Abad amplía su ventaja sobre Posse mientras procede el recuento de votos

Por otra parte, en declaraciones al canal A24, el senador Martín Lousteau, quien respalda la lista de Posse, también sostuvo que hay "un empate técnico" en las elecciones bonaerenses y volvió a pedir una renovación en el centenario partido, al señalar que "el radicalismo perdió sus ideas nacionales, no se sabe bien qué representa". "Frente a una generación que está cómoda administrando el radicalismo de minoría, hay una generación que está surgiendo en todos lados que está queriendo cambiar eso", advirtió el dirigente porteño.

Maximiliano Abad, quien fue confirmado como ganador por Junta Electoral partidaria, ya fue felicitado por los dirigentes radicales que respaldaban esa lista, como Mario Negri y los gobernadores de la UCR.

La lista 23 Adelante Buenos Aires, encabezada por Maximiliano Abad y Érica Revilla, obtuvo 60.185 votos que representaron el 52% de los votos, mientras que la lista 14 Protagonismo Radical, liderada por Gustavo Posse y Danya Tavella, obtuvo 55.573 votos que representaron el 48%, indicó el órgano partidario en un comunicado emitido en la tarde de este lunes.

En el mismo texto, el partido aclaró que existían "situaciones en análisis en varios distritos, particularmente el caso del distrito de Moreno (Primera Sección Electoral)", donde la Junta Electoral recibió una denuncia "con claro sustento fáctico". De todas formas, aseguraron que "de ninguna manera" estos hechos pueden revertir el resultado final de la elección.

EuDrMC