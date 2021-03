Interna de la UCR: Carasso y Mestre se dan como ganadores a la espera de datos oficiales

Diego Mestre y Marcos Carasso se adjudicaron la victoria en las internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Capital y en el interior de Córdoba, respectivamente. Aunque aún no hay datos oficiales, los candidatos de Convergencia celebraron pasadas las 21.

La fuerza opositora Sumar aseguró que Rodrigo De Loredo es el ganador del tramo provincial para conducir el partido. "Los números que manejamos nos dan que hemos ganado el interior. Y en la Capital hubo corte de boletas que nos favorecen para la conducción partidaria provincial", le dijo De Loredo al diario cordobés La Voz.

En esa línea, el legislador Orlando Arduh, del espacio opositor, envió un mensaje por Twitter en el que solicitó "prudencia" a los candidatos de Convergencia: "Pedimos prudencia. Los números finales y oficiales aún no están. Adjudicarse el resultado es faltarle el respeto a todos los radicales que hoy participaron de una elección histórica", publicó.

Mario Negri junto a Marcos Carasso y Diego Mestre, candidatos del oficialismo.

Las elecciones internas de la UCR en Córdoba culminaron este domingo sin inconvenientes y se esperaba que los primeros resultados estuvieran disponibles cerca de las 21.

Sin embargo, el conteo de votos no fue público, ni pudo ser seguido por una plataforma digital, por lo que no se conocen las cifras oficiales. La Junta Electoral partidaria no había dado ningún resultado, hasta el domingo a las 23.

Juan Negri celebró el triunfo de Marcos Carasso en la UCR de Córdoba.

"¡Estamos muy contentos! Llega un gran intendente y una excelente persona a presidir nuestra querida UCR", publicó pasadas las 21.30 Juan Negri en su cuenta de Twitter.

Más temprano, Marcos Carasso, intendente de General Cabrera y candidato a presidir el comité provincial por Convergencia, había anticipado a las 18 que el conteo de votos sería "rápido". En tanto, dijo que fue "una campaña corta, pero intensa" y se mostró tranquilo tras decir que se sentía "respaldado".

La interna radical: una elección con consecuencias dentro y fuera de Juntos por el Cambio

Por su parte, el candidato a presidente de Sumar, Rodrigo De Loredo, aseguró que sería "una jornada histórica para los cordobeses" al emitir su votó en la escuela Echegoyen de barrio Ejército Argentino.

"Queremos que el partido vuelva a tener vocación de Gobierno y deje de ser un espacio parlamentario”, agregó De Loredo acompañado de sus hijos y le envío un mensaje a los fiscales de su espacio: “Les pido que cuidemos cada uno de los detalles y que pongamos todo en este último esfuerzo para este día que quedará en la historia”.

A su vez, los candidatos por la capital para la interna de la UCR, el diputado Diego Mestre y el candidato de Sumar, Javier Bee Sellares, votaron este domingo en Córdoba.

"No pasarán", dicen en JxC, aunque advierten por un resultado electoral adverso

Los resultados de la interna en las redes sociales

El diputado Mario Negri, quien votó en la interna de la UCR, celebró un triunfo anticipado de Marcos Carasso y Liliana Ruetsch, presidente y vice, a través de las redes sociales.

"Creo que lo más importante si preside el partido Marcos es que va a recuperar el diálogo sobre las lastimaduras que hubo porque hay que salir de eso, en algún momento el radicalismo debe juntarse, si es que queremos ser una alternativa", había opinado Negri al emitir su voto.

Sobre Carasso dijo que es "un intendente joven con el 70 por ciento de los votos en General Cabrera y a Liliana Ruetsch intendenta de Ticino" y desestimó las críticas de los opositores. "No suscribo los agravios personales porque a veces de eso no se vuelve, por eso prácticamente no he hablado ni participado", agregó Negri.

CI/FF