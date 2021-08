Martín Guzmán va al Senado para "poner claridad" en la discusión con la oposición por la deuda

Por primera vez en lo que va de 2021, este jueves se reunirá la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa del Congreso para recibir la visita del ministro de Economía Martín Guzmán.

La llegada del funcionario se produce a menos de tres semanas de las elecciones PASO y en medio de una fuerte confrontación con la oposición sobre cuál es el monto de la deuda externa, quién endeudó más al país y qué gestión fue la que administró mejor los fondos recibidos de organismos como el FMI.

Según contó a PERFIL el titular de la Comisión, el senador del Frente de Todos José Mayans, hace dos semanas mantuvo un encuentro con el ministro de Economía para dialogar sobre la campaña y la marcha de la economía y allí surgió la idea de comparecer ante el Congreso.

"En dos semanas, yo puedo ir y doy las explicaciones correspondientes", dijo Guzmán al senador que preside el bloque del Frente de Todos en la cámara alta.

En campaña, Martín Guzmán le apuntó a Macri: "Nosotros no nos endeudamos en dólares”

Es que en la Comisión especial que integran 10 senadores y 10 diputados del oficialismo y la oposición hace rato que vienen pidiendo la presencia del funcionario que finalmente aceptó participar de un encuentro este jueves a partir de las 15 en el Salón Azul. La reunión será una novedad porque será la primera con formato meramente presencial, ya que todos los integrantes de la Comisión estarán habilitados para participar en el salón, mientras que los invitados podrán conectarse a través del formato virtual.

Guzmán llegará al Congreso con el secretario de Finanzas, Rafael Ignacio Brigo; el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi; la subsecretaria de Información y Difusión Económica, Vera Voskanyan; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo María Ruete; el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos; el director general de Coordinación Institucional, Lautaro Fidel Vicario; el asesor del Ministerio de Economía, Pablo Salinas; la jefa de Gabinete, Melina Mallamace; y la titular de la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, Rosana Bebén.

Itaí Hagman, diputado del oficialismo por la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión, explicó a este medio que primero Guzmán hará un informe detallado sobre el estado de la deuda y las negociaciones a futuro, y también aprovechará "para desmentir algunas de las cosas que andan dando vuelta y poner claridad sobre los temas".

"Para nosotros es un debate ridículo. Mauricio Macri fue el presidente que tomó más deuda, no fue ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández. No se puede ni empezar a discutir. En 2016/2017 fuimos el país que más deuda emitió en el mundo entero, ni en la dictadura ni en los '90 fue tan intenso, no hay asidero" para la discusión, consideró Hagman, referente del espacio Patria Grande.

"Nos quieren burros", dice Vidal, mientras confunde la deuda en dólares y la deuda en pesos.



No cambiemos futuro por pasado, sigamos que estamos saliendo a #LaVidaQueQueremos. — Mariano Recalde (@marianorecalde) August 25, 2021

La comisión está conformada por referentes del oficialismo y de la oposición especializados en temas económicos, entre ellos el radical Martín Lousteau y el referente del PRO Luciano Laspina, quien admitió a PERFIL que por el momento "desconoce" los motivos de la visita del ministro.

"¿Quizá sea para explicar por qué fracasó la reestructuración de la deuda y aún tenemos 1600 puntos de riesgo?", se preguntó en tono irónico el santafesino que buscará renovar su banca en las próximas elecciones. Laspina junto a Lousteau son quienes estarán a cargo de llevar adelante el planteo opositor que buscará conocer al detalle el estado de situación y dejar al descubierto que el nivel de endeudamiento de esta gestión dista de ser ideal.

Federico Angelini, diputado por Santa Fe y precandidato del PRO por un lugar en el Senado, es otro de los que estará escuchando al ministro mañana. "Celebramos que asista el ministro de Economía para explicar el estado de situación. Los números oficiales muestran que el nivel de deuda pública llegó a su máximo nivel histórico al superar los US$343.519 millones. De esta forma, en relación con el PBI, supera el 100%, niveles que no se veían desde el año 2004", aclaró.

Según comentó el diputado, "los números son contundentes, el origen de la deuda está explicado en el constante déficit fiscal de la Argentina. Así, en lo que va del gobierno de Alberto Fernández la deuda pública consolidada, es decir sumando Tesoro más BCRA, está creciendo a una velocidad récord".

El contrapunto del oficialismo contra la oposición

El origen de la discusión sobre qué gobierno generó más deuda lo abrió el ex presidente Macri el domingo cuando, gráfico en mano, manifestó que “Cristina Kirchner, en su último gobierno US$17.500 millones; el promedio que tomamos nosotros, US$12.000 millones; y miren la barbaridad que está pasando hoy, esto es lo que tomó en su primer año el señor Alberto Fernández (US$50.700 millones)”.

Por su parte, la ex gobernadora y precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal se plegó a los dichos del empresario y sostuvo que “Alberto Fernández lleva, en este año y medio, un endeudamiento de US$30.000 millones”.

“Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri”, dijo Vidal.

La respuesta de Guzmán llegó el último martes durante un acto de campaña en Tucumán, donde agarró el micrófono y resaltó: "Una ex gobernadora dice: "Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de US$30.000 millones, se está endeudando más rápido por año que Macri". Y un sitio de noticias que supuestamente chequea noticias, dice que es ´verdadero´. ¡Qué engaño absoluto!”.