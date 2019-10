Habló la "Cenicienta" tucumana de Mauricio Macri: "Yo no vivo de la política"

Mauricio Macri sorprendió este lunes 7 de octubre durante su visita a San Miguel de Tucumán. El presidente no solo logró una masiva convocatoria en una provincia gobernada por el peronismo, que tuvo una amplia victoria en las mismas PASO en las que el oficialismo sufrió una derrota de 17 puntos. El jefe de Estado se mostró además desacartonado, como viene ocurriendo en sus últimos recorridos de campaña, y terminó besándole los pies a una mujer en pleno acto proselitista.

La mujer en cuestión —Manuela Ledesma, de 72 años— subió al escenario montado en la Plaza Independencia de la capital tucumana porque ese día era su cumpleaños. "Perdí el zapato", reclamó entre risas. "Mi Cenicienta, encontré mi Cenicienta. Ahora tengo hechicera y Cenicienta", retrucó Macri, que mencionó también el apodo que le dedica a su esposa, Juliana Awada.

Después del acto, la mujer, visiblemente emocionada, fue entrevistada por el periodista Julio Marengo para el diario La Gaceta de Tucumán. "Hoy a la mañana me levanté, agradecí a Dios porque soy muy católica, y le pedí que David que lo volteé a Goliat. Yo no quiero a Goliat en el Gobierno", sostuvo la mujer en el reportaje.

"Dame la pata": Macri besó el pie de una mujer que perdió un zapato en Tucumán

Ledesma contó que se jubiló en los últimos años, luego de más de cinco décadas de trabajo. "Yo conozco lo que es la pobreza y el trabajo", afirmó la mujer, que comenzó como empleada de una fábrica de cerámicas en la que su padre era capataz. "Cuando cerró la fábrica fui a trabajar a la Municipalidad, en la Dirección de Deportes, hasta que me jubilé. 52 Años de trabajo", dijo al matutino tucumano.

La "cenicienta" negó pertenecer a algún partido político, aunque participa en época electoral si valora al dirigente en particular. "Yo no vivo de la política, pero cuando viene un político bueno me pongo a la par", expresó. "Cada vez que hay elecciones, con mi familia hacemos empanadas y les llevamos a los fiscales de mesa. Pregúntele a cualquiera en Villa Luján", comentó luego.

Macri visitó este lunes Tucumán como parte de su gira de 30 ciudades en 30 días, en la que busca revertir el resultado adverso de las PASO de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. El tour proselitista continúa este martes por la tarde frente al monumento a San Martín en Neuquén, donde será recibido por el intendente radical saliente Horacio “Pechi” Quiroga.

FF