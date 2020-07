La dirigente de Derechos Humanos, Hebe Pastor de Bonafini, reconocida militante del movimiento chavista, defendió nuevamente el régimen de Nicolás Maduro y apuntó directamente contra la soberana del Reino Unido.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo reclama que la reina Isabel II intervenga por las reservas de oro que el mandatario Nicolás Maduro reclama de las arcas londinenses. El Banco de Inglaterra guarda cerca de 31 toneladas de oro venezolano en una de sus bóvedas.

El gobierno de Maduro dice que necesita el oro, equivalente a mil millones de dólares (unos 886 millones de euros), para sortear la grave crisis económica, y a luchar contra la pandemia del coronavirus. Una demanda que oficializó a través del Banco Central de Venezuela (BCV). El Banco de Inglaterra se negó a entregarlo a la administración de Maduro pero dijo que sí hablaría con Juan Guaidó, a quien consideran el legítimo soberano del país caribeño.

“Protegimos reservas en oro de las garras de la dictadura”, celebró días atrás Guaidó. El Gobierno de Maduro, por su parte, lo calificó como un "robo".

Para Londres, Juan Guaidó es el único que puede disponer del oro de Venezuela

En este contexto fue que Bonafini envió una fuerte carta a Isabel II. En ella dice: Me atrevo a escribirle porque desde hace 43 años en Argentina mi vida entera está dedicada a los que menos tienen. En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en los bancos ingleses, al pueblo de Venezuela. Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país".

Y reclama: "Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo, ¿no es un atropello? Amo al sufrido pueblo de Venezuela tanto como amo al mío, por eso decidí escribirle. Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más".

En comunicación Siempre es hoy, la referente de Madres argumentó por último: "La carta es respetuosa, si la recibió o no, no lo sé. La mandamos a todos los medios traducida al inglés. Uno tiene que defender a los pueblos que la están pasando mal. Me parece de terror".

