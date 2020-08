Hernán Reyes, legislador de la Coalición Cívica: "No descarto que Carrió sea candidata"

Ante los rumores de un posible regreso a la actividad política de Elisa Carrió, luego de haber renunciado a su banca el pasado 1° de marzo, el legislador porteño por la Coalición Cívica Hernán Reyes no "descarta" que la líder de su espacio se presente como candidata en las próximas elecciones de 2021. Según explicó, se debe a que en el peronismo no hay "evolución" y están "anclados en el pasado".

"Yo no lo descarto. No lo sé, pero no lo descarto porque se está generando en Argentina otra vez un debate de fondo. Nosotros pensamos que podría haber habido algún tipo de evolución después de cuatro años de alternancia con Cambiemos, pero no ha habido una evolución por parte del PJ, sino que por el contrario, están anclados en el pasado, corriendo atrás de la urgencia de una persona. No tienen proyecto político ni económico", declaró Reyes en diálogo con "Antes y Después" por la La Once Diez / Radio de la Ciudad.

En ese sentido, recordó que "las razones por las que Lilita construyó la Coalición Cívica y peleó durante tantos años siguen vigentes. Yo no descarto -no por una vocación de ella sino por una necesidad de gran parte de la sociedad argentina- que ella sea una voz en la política nacional nuevamente con un rol concreto".

Carrió: "No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo" para reformar la Corte

Además, aclaró que Carrió podría ser candidata tanto en la Ciudad como en provincia de Buenos Aires, porque "Lilita hace un tiempo que tiene domicilio en provincia, pero igualmente las condiciones para Capital las tiene también. Lilita está más que presente. Yo creo que la película del 2003 no terminó. Es una película larga que no terminó, que todavía no vimos el final, y yo creo que mientras esa película no termine, Lilita va a ser protagonista".

Luego de la derrota de Cambiemos en las elecciones, Carrió anunció en octubre de 2019 que dejaba la política, aunque su retiro de la Cámara de Diputados se hizo efectivo el 1 de marzo de este año, en el inicio de las sesiones ordinarias. Sin embargo, según publicó Noticias, la líder de la Coalición Cívica confirmó a sus compañeros que el plan retorno será en septiembre.

"Habla con Horacio (Rodríguez Larreta), con (Mauricio) Macri, con María Eugenia (Vidal), con Mario Negri y con algunos de nosotros. Entiende que el país la necesita. Eso sí, está en una situación complicada de salud y tiene mucho miedo de la pandemia", relató un integrante de la Coalición Cívica.

