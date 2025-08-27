Ignacio Zuleta, sobre Milei: “Es la tercera restauración conservadora en democracia”

“La Argentina está gobernada por un gobierno de sesgo conservador, es la tercera restauración conservadora en los 40 años de democracia”, dijo sin vueltas el periodista y consultor político Ignacio Zuleta, quien disertó en el Rotary Club. Allí, dejó sus impresiones sobre la gestión libertaria y el rumbo económico que tomó Luis Caputo, el titular de Hacienda.

A lo largo de casi media hora, el profesional de la comunicación explicó que desde su mirada a la Argentina le falta una narrativa solvente que la describa en su totalidad. Además de dejar en claro que el partido libertario está construyendo un gobierno conservador, comentó que hay mayores libertades ahora que hace 50 años.

“Había menos gente que comía, había menos gente con trabajo y era un mundo que no querríamos para nuestros hijos de hoy. El mundo que viven nuestros hijos de hoy es muchísimo mejor que el mundo que nos tocó vivir nosotros, que tuvimos que irnos del país, irnos a buscar trabajo a lugares distantes. Yo fui a la Patagonia”, destacó.

Dijo como aspecto positivo que “no hay país que asegure la alternancia de gobiernos, de signos políticos absolutamente contrarios y contradictorios, en un clima de paz, de seguridad, de reconocimiento del adversario, del triunfo del otro, donde la sociedad no discute quién ganó y quién perdió y donde en realidad gobierna el que gana las elecciones. Acá se va Cristina Kirchner, entra el gobierno de Macri, se va Macri y viene Alberto Fernández, se fue Fernández y viene Milei”. Una diferencia desde su punto de vista con otros procesos políticos de la región que entraron en crisis cuando sus gobiernos enfrentaron dificultades.

Por otro lado, destacó que no cree en un regreso a una Argentina de principios del sigo 20 como pretende el Presidente. “Es imposible volver atrás”, definió. Aunque lamentó que hoy Argentina es “una fiesta que paga la riqueza que tiene la Argentina, es una riqueza incalculable, incalculable al punto que la Argentina es el comedor del Cono Sur”.

En relación a las contradicciones que ve, Zuleta comentó que la sociedad “le exige a cada gobierno una regeneración y una refundación de sus bases. La Argentina creó el caudillismo peronista. Si cada gobierno que viene se siente en la necesidad de ser intransigente, de regenerar la Argentina y empezar de vuelta… es un prejuicio que surge de la situación”.

En otro tramo de su alocución, aseveró que “siempre la política impone sus restricciones a la economía. Y eso es una de las razones de la crisis. La incapacidad de la economía de escapar a la restricción política”.