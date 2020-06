Comunismo, manga de langostas y un guión repetido en el Senado

Vicentin, Latam, deuda, espionaje, jubilados, crisis económica, herencia. Cambian algunos temas, otros se mantienen. Cambian los roles protagónicos, otros son los mismos de siempre. Cambia la tecnología y eso afecta al clima de tensión habitual, pero lo que no cambia ante cada informe de un jefe de Gabinete es un guión anclado en la grieta en el que cada sector repite sus relatos políticos. Santiago Cafiero debutó este jueves, a los seis meses de iniciado el mandato, con su visita al Senado para brindar el informe sobre el estado de situación del país. Y la película sumó una nueva saga.

El jefe de Gabinete y los senadores oficialistas dedicaron gran parte de sus alocuciones a repetir la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri, enumerar las acciones tomadas por la administración de Alberto Fernández y justificar en la pandemia la crisis económica que se está viviendo. “Nuestro país ya estaba en pandemia”, arrancó Cafiero.

La oposición, en tanto, defendió el accionar de Cambiemos (amparándose, sobre todo, en la herencia recibida del kirchnerismo), criticó el rumbo tomado por el Presidente, apuntando a temas puntuales como Vicentin o los jubilados, y apuntó al manejo de la cuarentena por la crisis económica que se está viviendo.

"Si no hay disensos, la democracia está incompleta", aseguró Cafiero en su alocución introductoria, que duró 49 minutos y en la que se refirió a los “sinsabores económicos” que generó la pandemia “y no la cuarentena”. Durante la jornada, por lo menos dos veces hizo referencia al Nunca más “que enarboló Alfonsín”. Mensaje antigrieta en un discurso plagado de lugares comunes de la grieta. De hecho, pareció buscar diferenciarse de su antecesor, Marcos Peña, al decir que no venía a hacer referencias a la “vieja política o la nueva política”.

Luis Naidenoff, titular del interbloque de Juntos por el Cambio, fue el encargado de cerrar con el discurso más político. "Usted dijo que con las nueve emergencias votadas en la ley de solidaridad se frenó la caída… ¿en qué país viven? ¿dónde están parados?", espetó. Y agregó: “¿O tratan de esconder todo con la pandemia? ¿No tienen idea que existe un mundo económico que se desploma?”.

Mientras Cafiero destacó el rol del Estado frente al del mercado en la lucha contra el coronavirus (“el Estado te cuida como nunca lo va a hacer el mercado”, dijo), el senador radical lo llevó al terreno de Vicentin. "La señal que el Presidente da es que el Estado es el que se queda con lo tuyo, no te cuida, se apropia de lo ajeno".

José Mayans, líder de la bancada del Frente de Todos, fue el encargado de replicarle. “Uno cuando escucha a la oposición parece gente que vino de marte, o de Alemania. ¿No se dan cuenta que dejaron un desastre y ahora opinan sobre lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tomar un rumbo diametralmente opuesto, sino hoy tendríamos el país realmente incendiado”, apuntó.

El transcurso de la jornada, la oposición apuntó a dos cuestiones centrales: la intervención de Vicentin y la salida de Latam de la Argentina. "En mi provincia somos refractarios a la idea comunista de apropiarse de los medios de producción por parte del Estado", manifestó la cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO.

El oficialismo hizo encendidas defensas en esos dos temas, al punto tal de que la santafesina María de los Angeles Sacnun llegó a vincular la llegada de una "manga de langostas de Paraguay a Santa Fe" con la "triangulación de Vicentin desde sus empresas" en ese país. Y el Frente de Todos aprovechó para apuntar en repetidas veces a las denuncias de espionaje ilegal. Oscar Parrilli hizo reír a carcajadas tanto a Cafiero como a Cristina Kirchner cuando dijo que “el único que quedó sin ser espiado parece haber sido el perro Balcarce”.

El cierre de la sesión fue para los jefes de los diferentes bloques, que hicieron sus balances políticos sin ya tener la posibilidad de preguntarle nada al jefe de Gabinete, quien el día anterior ya había enviado más de 630 respuestas por escrito. Cafiero escuchó hasta el final atentamente mirando la pantalla, con las caras de los senadores. Atrás tuyo, en el estrado, estaba la presidenta provisional, Claudia Ledesma. Cristina ya se había retirado antes de que termine. Estuvo para abrir la sesión, se fue cuando hablaba la oposición, regresó durante las preguntas del oficialismo, escuchó mensajes de cierre y se retiró mientras hablaba Mayans.

La película seguirá y el próximo capítulo será en la Cámara de Diputados.

