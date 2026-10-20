El "quemado", el "piantavotos" y el ganador involuntario: cómo cayó la versión de una fórmula "MaMá"

Arrancó como un versión y, con el nombre ya fijado, las redes hicieron su magia. La fórmula "MaMá" de pronto se volvió viral. En base a eso, la consultora Reputación Digital se tomó el trrabajo de seguir con detalle la "ruta" de un dato que se mantuvo en la categoría de rumor pero recobró contexto el último viernes, con el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, leido por los expertos en "rosca" como un movimiento par horadar a Axel Kicillof.

Obviamente el primero de los "Ma" es Massa. presunto candidato a presidente. El otro "Ma" es Máximo Kirchner, el hijo de "MaMá", que es CFK.

Todo arrancó el 13 de octubre a las 9.13, con un tuit de El Economista, que lanzó el rumor con la forma de un pregunta: "¿Se viene la fórmula Ma-Ma?". Casi 4 horas después, la cuenta mileísta El Trumpista expandió la versión, al lograr más de 5 mil interacciones con sus retuits.

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Dos hora más tarde, el consultor Raúl Timerman introdujo la sutileza de convertir la palabra en aguda: "Se viene MaMá", escribió.

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Y desde entonces empezó a cicular con fuerza, empujada mayoritariamente por las cuentas libertarias. Un 68% según el cálculo de la consultora. Mientras las cuentas asociadas al kirchnerismo/peronismo discutían, las voces oficialistas en las redes la hacían circular.

Por la noche, uno de los involucrados, Máximo Kirchner, desmintió la versión: "¿De dónde salió eso? Mi candidata es Cristina", dijo en Radio con Vos. La respuesta tuvo eco en los madios de comunicación en las siguientes horas, pero en la convesración digital no superó el 5% del volumen de la versión original

La fórmula "MaMá" y las emociones: qué sintió la gente

El estudio de Reputación Digital midió las "emociones" que produjo la versión entre quiénes interactuaron.

Ganó "sarcasmo" con un 33% de los casos. Segundo entró "asco", con el 16 %. La primera "categoría" positiva fue "confianza", pero quedó muy lejos, con un 4%.

Hay que tener especialemnte en cuenta en este punto el dato ya citado: que fueron las cuentas mlleístas las que más hicieron circular la versión.

La consultora también midió la "carga negativa", que se posó más sobre CFK y Máximo que sobre el excandidato presidencial en 2023.

Otro ítem fue el "que le deja" el rumor a los distintos protagonistas.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el tercero más nombrado en la conversación y quienes participaron de ella evaluaron que la versión fue "el mejor regalo para diferenciarse".

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Massa. mientras tanto, fue mecionado como "quemado" y "perdedor serial", entre otros señalamientos. A Máximo le recordaron la Playstation, las causas judiciales y lo calificaron de "piantavotos". Sobre Cristina, hablaron del "dedo" y el "doble comando".

Conclusión de la consultora: "Un rumor sin confirmación, difundido por adversarios y festejado con burla, dejó a Kicillof como ganador involuntario y puso a los dos Kirchner a pagar la cuenta.

Ficha técnica. 401. 074 publicaciones sobre la interna peronista capturadas por Sapiens, la plataforma propia de Reputación Digital, entre septiembre y octubre de 2026. 875 publicaciones que hablan de la dupla Massa–Máximo o del nombre “MaMá”, en X, YouTube, radio en vivo, Reddit, Facebook y prensa digital. 299 posts originales leídos y clasificados uno por uno por narrativa y emoción. 757 cuantas clasificadas por campo político según el vocabulario de todo lo que publicaron durante el período. ISN: Índice de Sentimiento Neto: ublicaciones positivas menos negativas, sobre el total. Va de −100 a +100. Rueda de Plutchik: ocho emociones básicas (alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, asco, ira, anticipación), adaptadas al habla argentina; en este corpus la alegría es casi siempre sarcasmo y así se la nombra. Narrativa: la manera de contar el hecho que comparten muchas publicaciones distintas. Botmeter: probabilidad, de 0 a 100, de que una cuenta se comporte de forma automatizada. Arriba de 70 se considera alta.

LT