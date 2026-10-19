Axel Kicillof participó del acto de los Juegos Bonaerenses y criticó a Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, encabezó el acto de apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses, que se llevan adelante en esta edición en Mar del Plata, y señaló la política de recorte de Javier Milei La cita deportiva se desarrollará desde el 19 hasta el 23 de octubre, con la presencia de más de 30.000 deportistas.

Mar del Plata, ya vive el punto cúlmine de los Juegos Bonaerenses. Encabezando el acto, Axel Kicillof

“Estamos muy felices de ver la alegría de los pibes y pibas que llegaron de toda la provincia para participar de esta etapa final de los Juegos Bonaerenses: este año alcanzamos un nuevo récord, con 504 mil inscriptos, un 12% más que el año pasado”, afirmó el gobernador. Además, Kicillof, celebró que la 35° edición de los juegos son “un enorme esfuerzo de la Provincia y de los municipios, con una inversión muy importante para sostener y ampliar una política pública que promueve el deporte y la cultura”.

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El mandatario de la provincia participó de la cita y lanzó críticas por la inversión en el deporte. Para esta oportunidad, fue acompañado por Guillermo Montenegro, intendente local de General Pueyrredón, de afiliación libertaria.

La competencia demandó una inversión de $21.000 millones por parte del gobierno bonaerense, una cifra que, según las autoridades provinciales, busca garantizar la continuidad de la política deportiva pública frente al contexto de restricción presupuestaria a nivel federal. “Nosotros seguimos invirtiendo para que cada vez más chicos y chicas puedan participar de estas actividades”, sostuvo Kicillof.

En su discurso, el gobernador también hizo referencia al complejo panorama económico que atraviesan las familias y al rol que debe asumir el Estado en la coyuntura actual. “A muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales”, advirtió el mandatario, y agregó que “es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades”, posicionando al certamen como una herramienta de inclusión social.

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Un encuentro multideportivo que reúne a la juventud

Las finales de esta edición contemplan más de 100 disciplinas deportivas y culturales, con categorías destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y adultos mayores. Los participantes provienen de los 135 municipios de la provincia, convirtiendo al certamen en uno de los encuentros más masivos del territorio. La sede de Mar del Plata recibirá a las distintas delegaciones hasta el próximo 23 de octubre.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, calificó al evento como “la fiesta deportiva más grande del país que comparten personas con discapacidad, trasplantadas, jóvenes y adultos mayores de distintos puntos de la Provincia”. Asimismo, destacó el impacto que el certamen genera en la ciudad anfitriona: “En este contexto económico tan complejo, este evento es además un impulso para el turismo, el comercio y la economía de la ciudad de Mar del Plata”, afirmó.

Tiago PZK, en el show de la juventud

35 años de historia para la fiesta del deporte

Los Juegos Bonaerenses representan la política pública deportiva de mayor continuidad en el país, acumulando 35 ediciones ininterrumpidas. A lo largo de su historia, más de 20 millones de personas formaron parte de la iniciativa, orientada a fomentar el acceso a la actividad física, la expresión cultural y la identidad territorial.

Hacia el cierre de la jornada, Kicillof volvió a tomar la palabra para valorar el impacto del programa en las nuevas generaciones: “Se habla mucho de los problemas de la juventud, pero acá vemos lo que pasa cuando hay inversión, organización y alternativas reales: miles de pibes y pibas que están felices, compitiendo y haciendo lo que más les gusta”. En esa misma línea, concluyó: “Para nosotros es fundamental defender y fortalecer esta política pública: los Juegos Bonaerenses representan para miles de jóvenes una experiencia que los acompaña toda la vida”.

Del acto institucional participaron también la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el senador bonaerense Jorge Paredi; el concejal de General Pueyrredón Gustavo Pulti; e intendentes e intendentas de diversos distritos de la provincia.