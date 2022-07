Israel niega que el informe del Mossad desvincule a Irán de los atentados a la AMIA y a la embajada

Días después de que se conociera la investigación del Mossad –el servicio de inteligencia de Israel–en la que se exponen nuevos detalles sobre los ataques terroristas ocurridos a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un reconocido diplomático israelí aseguró que el informe “no desvincula a Irán” de los atentados pero sí desestima la “conexión local” argentina, al mencionar interpretaciones en el país sobre la información que considera erradas.

Daniel Carmon, diplomático israelí y sobreviviente del Atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, en el que perdió a su esposa, aseveró que “el informe del Mossad no desvincula a Irán de los atentados a la Embajada de Israel y AMIA” y señaló que en algunos casos se le dio a la información una lectura equivocada.

“La interpretación de lo que está escrito se puede ver en La Nación, Clarín y otros diarios, porque el título dice claramente que los actores materiales de los ataques fue Hezbollah, pero eso no quiere decir que Irán no haya tenido un rol”, explicó Carmon en diálogo con la Agencia AJN sobre la investigación publicada en The New York Times.

El Mossad difundió nueva información sobre los atentados a la embajada de Israel y la AMIA

Al respecto, señaló que “Irán y Hezbollah son lo mismo”. “Por supuesto que Teherán fue parte y fue el autor intelectual dando órdenes, financiación y ayuda logística”, dijo sobre el papel operativo en los atentados que murieron 107 personas.

El diplomático, que cuando ocurrió el atentado a la Embajada era cónsul, sostuvo que la decisión de llevar a cabo el atentado “fue tomada en Irán”. “Imad Mughniyeh –hombre de Hezbollah– que estaba al frente de la unidad secreta de Hezbollah estuvo en Irán cuando se tomó la decisión. Teherán está involucrado profundamente. Lamentablemente la interpretación del artículo en la Argentina fue mala”, cuestionó.

"los actores materiales de los ataques fue Hezbollah, pero eso no quiere decir que Irán no haya tenido un rol”, explicó Carmon.

“Teherán estuvo involucrado aunque no haya participado en el terreno. La decisión de ejecutar el atentado fue tomada en Irán. Irán y Hezbollah son lo mismo. Son chiítas, uno en Líbano y otro en Irán”, detalló el funcionario.

La "conexión local" en Argentina: qué dice el informe

En relación a la conexión argentina, destacó una de las informaciones nuevas que expuso el informe, que asegura que “no hubo argentinos involucrados o que fueran parte del atentado, porque los terroristas eran todos libaneses y se fueron dos días después del ataque". "Hoy están todos en Beirut donde encontraron refugio”, agregó el ex cónsul.

Carmon remarcó que no hubo argentinos que supiesen que se realizaría un ataque, “aunque sí pudo haber alguno que les alquiló algún vehículo, pero no tenía conocimiento del atentado que se venía”, aclaró.

AG / ED