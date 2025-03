Javier Milei fuerza un nuevo foco de conflicto contra Kicillof para dejar atrás el criptogate

En menos de una semana, Javier Milei pisó el acelerador y logró avanzar con la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto, revitalizó su enfrentamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la seguridad y amenazó a Clarín. Todo para recuperar la centralidad de la agenda pública y dejar atrás, todavía sin éxito, las consecuencias del criptogate.

El mensaje que lanzó un 14 de febrero en X promocionando un activo financiero digital de nombre $ Libra que finalizó con inversores estafados, y expedientes judiciales en curso, no fue gratuito para el jefe de Estado que se vio protagonizando un escándalo sin precedentes desde que ocupa el liderazgo del Poder Ejecutivo. Y con su hermana, Karina, la secretaria general de la presidencia, también en el centro de la escena por haber habilitado reuniones en Olivos y en la Casa Rosada con los responsables de la criptomoneda que generó un dolor de cabeza para el oficialismo.

Aquellos funcionarios que hablan a diario con el Presidente juran que su estado de ánimo es inmejorable. Añaden que el tema para él fue “superado” y que incluso salió del conflicto “fortalecido”, hasta marcan el buen humor que tiene por los números que enseña la economía. En la intimidad, evita usar el término “corrupción” para referirse a Hayden Davies, uno de creadores de $ Libra, no habla del rol de Mauricio Novelli, uno de los apuntados por concretar encuentros entre los empresarios cripto y él, y mantiene expectativas de que la Justicia aclarará lo que sucedió.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con el tiempo transcurriendo y las causas en avance, todavía no cuenta con abogado. Ni siquiera confió en Francisco Oneto, su excandidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien supo defenderlo en varias causas y goza de su confianza. Con un dato extra: no hay explicación desde Balcarce 50 sobre por qué hay tanta demora en un tema de extrema sensibilidad para el economista.

Más allá de las demostraciones de fortaleza del líder libertario y que su entorno se encarga de enseñar, también hay quienes creen en el Gobierno que las esquirlas del criptogate están lejos de extinguirse y que continuarán en estado latente. Será una sombra para el Presidente con posible impacto electoral: el votante que no forma parte del núcleo duro de LLA, que confió en la boleta con el economista cansado de las propuestas del peronismo y el PRO en busca de una alternativa totalmente distinta, puede percibir que Milei es el principal responsable de la posible estafa. Es decir, que repite comportamientos propios de la casta que prometió combatir en campaña electoral y una vez que arribó a Balcarce 50.

Con este cuadro de situación, Milei se vio forzado a recobrar la iniciativa y encaró una serie de peleas contra actores de peso, con el objetivo de desviar el foco de atención que sigue despertando la polémica con la criptomoneda. La más reciente fue ayer, contra Axel Kicillof, precisamente el día en que The New York Times llevó el tema en su tapa, señalando que hubo empresarios cripto que supuestamente pagaron para ver al líder libertario.

El Presidente cruzó al mandatario de la Provincia de Buenos Aires por las políticas de seguridad y gracias a crímenes de alto impacto mediático. Una disputa que contó con su amenaza, desde su cuenta de X, de intervenir el distrito gestionado por Unión por la Patria.

No obstante, pese a que el Presidente se mostró decidido a intervenir, en la Casa Rosada no hablaron de pasos concretos, solo recargaron críticas con la gestión del gobernador. “Es un inútil que no hace nada”, fueron las palabras de un asesor presidencial sobre el tema, sin ahondar en mayores detalles.

A su vez, creen que gracias al posteo de Milei, Kicillof quedó totalmente expuesto, obligado a dar respuestas sobre un tema que “lo incomoda, sin mostrar acciones contundentes”. Las críticas del Presidente contra el dirigente de UxP fueron históricas y una vez que arribó en Balcarce 50, su equipo de comunicación se encargó de instalar y de hacer tendencia el hashtag #Kicillof asesino en referencia a los crímenes en la provincia.

Clarín apareció como un nuevo enemigo tras la adquisición que realizó el grupo de Telefónica. No solo hubo un comunicado oficial, pidiendo que el Enacom intervenga en la compra y condenando la conformación de un “monopolio” en el mercado de las telecomunicaciones, sino que además un estrecho colaborador de Milei prometió ir a fondo contra el grupo, sin medir consecuencias. Todavía restan definiciones sobre cómo continuará la batalla que prometen desde el oficialismo.

Por otro lado, fue una semana en la que el Presidente volvió a focalizarse en la composición de la Corte Suprema y, tal como prometieron en Balcarce 50 hace quince días, tras varias idas y vueltas, se estableció vía decreto la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para el máximo tribunal. Echando culpas al Senado de la Nación por no tratar en tiempo y forma los pliegos de los magistrados que el oficialismo colocó para la discusión.

Independientemente de los modos y justificativos, en LLA están convencidos de que habrá una nueva sintonía entre los cortesanos y el Gobierno, más allá de un nuevo equilibrio de poder interno entre los ministros.

Espert, listo para pelear

José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza, y quien se perfila para ser el primer candidato a la Cámara baja por el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, criticó duramente al gobernador del distrito por las políticas de seguridad y lamentó los asesinatos.

“No hay manera de explicar que tengamos dos asesinatos por día en la Provincia de Buenos Aires, esto no ha cambiado en cinco años. Convivimos con un gobierno que tiene como estrategia que los delincuentes sean los que gobiernan en los hechos”. Y en ese sentido agregó: “Hasta que no cambie la concepción de la abolición de la pena a los delincuentes, seguiremos así”.

El economista lamentó las políticas de seguridad bonaerense y dijo que hay una “puerta giratoria para el delincuente” y “el encierro para los inocentes”. “Hay que hacer modificaciones en las leyes de la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.