Javier Milei se emocionó al recordar a Martín Palermo: "Cuando se retiró no fui más a la cancha"

El presidente Javier Milei en diálogo con el conductor deportivo Gabriel Anello en el programa nocturno "Lo que queda del día" de Radio Mitre, recordó al delantero de Boca Juniors y se quebró en vivo. "Yo era termo de Martín", afirmó emocionado.

"Cuando me visitó Martín Palermo me emocioné. Este hombre hizo dos goles en seis minutos. ¿Sabe lo que le deseo a Palermo? Que sea feliz. Se lo deseo con todo mi corazón, porque él me hizo feliz en la cancha", expresó en la entrevista transmitida por streaming ante 4 mil espectadores.

El fanatismo de Milei por el goleador de Boca Juniors no es una novedad, en diciembre de 2024 el jugador lo fue a visitar en Casa Rosada, donde lo recibió el jefe de Estado junto con la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

Gabriel Anello y Javier Milei.

"El día que se retiró fue muy fuerte. No volví más a la cancha después de ese día. Íbamos los cuatro a la cancha: iba con mi papá, mi mamá y mi hermana a la cancha. Hemos pasado momentos muy lindos en la cancha. Lo único que veo de fútbol es el Seleccionado Argentino", agregó.

"Yo he sufrido ver errar penales a Martín Penales. He llorado desconsoladamente cuando Martín erró los tres penales en el Seleccionado argentino, pero sabe cómo grité los goles que hizo en el mundial o cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River el día de lluvia", recordó sobre el ídolo que se retiró en 2011.

Martín Palermo cuando jugaba de número 9.

En otro tramo recordó el "gol de la muleta". "Es muy divertido lo que pasó ese día, yo iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía", evocó.

Ante la pregunta del conductor de si le gustaría que el ex 9 de Boca fuera presidente del club, Milei respondió que esa decisión "es cuestión de Palermo".

Más adelante aclaró que ahora "es termo de Lionel Messi" y que además siente admiración por Lionel Scaloni por su desempeño en la Selección.