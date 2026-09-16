Joaquín Morales Solá fue reelegido como presidente de la Academia Nacional de Periodismo

En una sesión plenaria realizada este miércoles, la Academia Nacional de Periodismo (ANP) llevó adelante la renovación de su cúpula directiva y, por votación unánime, el periodista y columnista Joaquín Morales Solá fue reelegido para presidir la institución durante los próximos dos años. A la nueva conducción también se incorporan Ricardo Kirschbaum como vicepresidente primero y Norma Morandini como vicepresidenta segunda.

Se completa con Silvia Naishtat, como académica secretaria; Fernando Ruiz, como académico prosecretario; y Alberto Muney, como académico tesorero. Todos los cargos fueron aprobados por unanimidad.

Además, el periodista Jorge Fontevecchia fue designado para integrar la Comisión de Admisión de la Academia, el espacio encargado de intervenir en el proceso de incorporación de nuevos académicos.

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El organismo reúne a periodistas y profesionales con extensa trayectoria en distintos medios y áreas de la comunicación. Entre sus integrantes se encuentran Hugo Alconada Mon, Nora Bär, Santo Biasatti, Fernando Bravo, Nelson Castro, Alicia de Arteaga, Daniel Dessein, José Claudio Escribano, Eduardo Fidanza y Jorge Fontevecchia.

También forman parte de la institución Julián Gallo, Gustavo González, Osvaldo Granados, Roberto Guareschi, Héctor Guyot, Ricardo Kirschbaum, Marcelo Longobardi y José Ignacio López.

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Además, la lista se completa con María O'Donnell, Hinde Pomeraniec, Antonio Requeni, Carlos Reymundo Roberts, Fernando Ruiz, Fernán Saguier, Fernando Sánchez Zinny, Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum, Eduardo Van der Kooy y Miguel Wiñazki.

La trayectoria de Joaquín Morales Solá

Es uno de los periodistas políticos de mayor trayectoria de la Argentina. Nació en San Miguel de Tucumán en 1949 y comenzó a trabajar en el periodismo a los 18 años, en el diario La Gaceta, donde también trabajaba su padre. Poco después fue corresponsal de Clarín y desarrolló allí buena parte de su carrera: llegó a ser prosecretario de la sección Política, segundo jefe de Redacción y columnista político.

Su llegada a La Nación se produjo en 1993, cuando comenzó a desempeñarse como columnista político, una función que mantiene hasta la actualidad. A lo largo de su carrera, además, trabajó en televisión y fue columnista político de Telefe y de Tiempo Nuevo, el programa conducido por Bernardo Neustadt. En 1997 condujo Dos en la noticia junto con Magdalena Ruiz Guiñazú.

Años después, estuvo al frente de Desde el llano, por TN, y en 2025 se incorporó a la programación de LN+ con el ciclo +Periodismo.

En paralelo, recibió distintas distinciones internacionales por su trayectoria, entre ellas la Orden al Mérito de la República Italiana, la Orden de Isabel la Católica de España y la Orden Nacional del Mérito de Francia. También publicó libros vinculados con la política argentina y el ejercicio del periodismo.

Morales Solá integra la Academia Nacional de Periodismo desde 2002, cuando fue incorporado como miembro de número. En 2020 asumió por primera vez la presidencia de la institución y ahora fue reelegido por unanimidad para un nuevo mandato de dos años.

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