La Academia Nacional de Periodismo pidió a la Legislatura porteña que se apruebe el proyecto en homenaje a Cabezas

La Academia Nacional de Periodismo pidió formalmente a la Legislatura porteña que apruebe el proyecto de ley que propone reemplazar el nombre de un tramo de la calle California, en el barrio de Barracas, por el de José Luis Cabezas.

La solicitud fue realizada mediante una carta dirigida a los legisladores con las firmas de los reconocidos periodistas Joaquín Morales Solá y Silvia Naishtat, presidente y secretaria de la institución. En la carta enviada a los legisladores porteños, la Academia de Periodismo expresó su "más firme adhesión" a la iniciativa para homenajear a Cabezas y destacaron el valor simbólico que tendría el cambio de denominación.

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El proyecto propone el cambio de denominación fundamentado en que sobre la actual California a la altura del 2700, se encuentra -desde hace cuatro décadas-, el inmueble de Editorial Perfil y donde funciona la redacción de la revista Noticias, medio para el que trabajaba Cabezas como reportero gráfico.

La Academia Nacional de Periodismo destacó en su carta especialmente ese vínculo y señaló que el fotógrafo realizó en esa redacción algunas de las imágenes más recordadas del periodismo argentino. Entre ellas, la fotografía de Alfredo Yabrán caminando junto a su esposa en Pinamar, publicada en la tapa de la revista en marzo de 1996, en la que se retrató al emblema de la corrupción de los noventa.

Por haber fotografiado a Yabrán, Cabezas fue asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997. Su cuerpo apareció esposado, con disparos en la nuca y dentro de su automóvil incendiado. Para la Academia de Periodismo, ese horrendo crimen constituyó "un inequívoco mensaje mafioso dirigido a intimidar al periodismo argentino".

Desde entonces, el nombre de Cabezas quedó asociado a la defensa de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a estar informada. "La sanción de la presente ley no solo honra la memoria de un trabajador de prensa asesinado por cumplir con su oficio, sino que reafirma, en nombre de toda la sociedad, el compromiso democrático con la libertad de prensa y con la verdad como valor irrenunciable", destacó la Academia de Periodismo.

En ese sentido, la entidad consideró que renombrar la calle California como José Luis Cabezas sería "un acto de justicia histórica" y una manera de mantener viva su memoria. La Academia pidió la "pronta aprobación" del proyecto para que el homenaje pueda concretarse el 25 de enero de 2027, cuando se cumplan 30 años del asesinato del fotógrafo.

"Esta Academia considera que la sanción de la presente ley no solo honra la memoria de un trabajador de prensa asesinado por cumplir con su oficio, sino que reafirma, en nombre de toda la sociedad, el compromiso democrático con la libertad de prensa y con la verdad como valor irrenunciable", sostiene la carta. "Porque no nos olvidamos de Cabezas", concluye.

Apoyo para inaugurar la calle José Luis Cabezas

Por otra parte, bajo la consigna "Porque no nos olvidamos de Cabezas", se inició una convocatoria abierta a todas las personas que deseen sumar su apoyo a la iniciativa. Este es el texto de la proclama y el link para sumarse a la iniciativa.

"José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 mientras trabajaba para la revista Noticias. En un claro mensaje mafioso, su cuerpo apareció en Pinamar con disparos en la nuca, esposado y dentro de su auto carbonizado. El asesinato de José Luis se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y el periodismo independiente en la Argentina, porque murió luego de haber retratado al empresario Alfredo Yabrán, figura emblemática de la corrupción de los 90. A tres décadas de ese horrendo crimen, Cabezas sigue representando el compromiso con la verdad, la memoria y el derecho de la sociedad a estar informada."

"Por eso, quienes firmamos este documento, estamos convencidos de que debe aprobarse el proyecto de Ley de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que busca cambiar el nombre de la actual calle California, en el barrio de Barracas, por José Luis Cabezas. La iniciativa tiene un fuerte valor simbólico, ya que allí funcionan la redacción de la revista Noticias, donde trabajaba José Luis, y el resto de los medios de Editorial Perfil. Renombrar esa calle es una forma de mantener viva la memoria de Cabezas y de reafirmar el compromiso con la defensa de la libertad de prensa y los valores democráticos para todos los que trabajan en ese edificio."

"Desde ese lugar, hoy ubicado en California 2731, y que deseamos que pase a denominarse José Luis Cabezas 2731, hace tres décadas se imprimió y salió de los talleres gráficos la tapa de la revista Noticias con la foto de Cabezas retratando la impunidad de Yabrán. Y más tarde también salió de ese edificio la tapa Negra anunciando la propia muerte de José Luis. Por eso deseamos que el próximo 25 de enero de 2027, cuando se cumplan 30 años de ese crimen, podamos homenajearlo en ese mismo lugar.

"Porque nosotros no nos olvidamos de Cabezas."

Podés acompañar la iniciativa con tu firma para apoyar el homenaje a Cabezas a través de este formulario de adhesión.