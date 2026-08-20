Eclipse lunar 2026: a qué hora y dónde ver la Luna de Sangre en la Argentina

La Luna volverá a convertirse en protagonista del cielo durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. En esa fecha se producirá un eclipse lunar parcial de gran profundidad, visible desde la Argentina y buena parte del continente americano, que cubrirá con la sombra terrestre casi todo el disco del satélite natural.

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Aunque popularmente fue presentado como una “Luna de Sangre”, el fenómeno no será técnicamente un eclipse total. En el momento de máxima alineación, la sombra más oscura de la Tierra abarcará aproximadamente el 93% del diámetro lunar y el 96,2% de su superficie visible, por lo que permanecerá iluminado un pequeño borde de la Luna.

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El acontecimiento llegará apenas 16 días después del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. Ambos eventos forman parte de la misma temporada de eclipses, ya que estos fenómenos suelen producirse en pares separados por aproximadamente dos semanas.

Cuándo será el eclipse lunar de agosto de 2026

El eclipse comenzará en la Argentina a las 22.23 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Durante esta primera etapa, la disminución del brillo será muy tenue y podría resultar difícil de percibir a simple vista.

La fase más evidente empezará a las 23.33, cuando una parte del disco lunar ingrese en la umbra, la región central y más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Desde ese momento podrá observarse cómo la oscuridad avanza lentamente sobre la superficie de la Luna.

El punto máximo llegará a la 1.12 del viernes 28 de agosto, hora de la Argentina. En Buenos Aires, la Luna estará elevada hacia el norte y casi completamente sumergida en la sombra terrestre, una posición favorable para contemplar el fenómeno siempre que el cielo permanezca despejado.

La fase parcial finalizará a las 2.51, cuando el satélite abandone por completo la umbra. Sin embargo, todavía continuará dentro de la penumbra hasta las 4.01, momento en que terminará definitivamente el eclipse. Desde el comienzo hasta el final, el acontecimiento tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos. Los horarios locales fueron publicados por Time and Date.

Horarios del eclipse lunar en la Argentina

El cronograma previsto para Buenos Aires y otras localidades que comparten el mismo huso horario es el siguiente:

22.23 del jueves 27: comienza el eclipse penumbral. 23.33 del jueves 27: empieza el eclipse parcial. 1.12 del viernes 28: punto máximo del eclipse. 2.51 del viernes 28: termina la fase parcial. 4.01 del viernes 28: concluye el eclipse penumbral.

“Luna de sangre” en Argentina: cuándo y cómo ver el eclipse lunar de agosto

Puede haber pequeñas diferencias de visibilidad y posición de la Luna según la provincia desde la que se realice la observación. No obstante, el fenómeno podrá seguirse desde todo el territorio argentino, debido a que el país se encontrará en el lado nocturno de la Tierra durante las fases principales.

Dónde se podrá ver la Luna de Sangre

Además de la Argentina, el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026 será visible desde América del Norte, América Central, el resto de América del Sur, el océano Pacífico oriental y sectores de Europa y África. Algunas regiones observarán el evento completo, mientras que en otras la Luna saldrá o se ocultará antes de que concluyan todas sus fases.

A diferencia de los eclipses solares, que solamente pueden verse desde una franja limitada de la superficie terrestre, los eclipses de Luna son observables desde prácticamente cualquier lugar del hemisferio nocturno. La NASA confirmó que el evento será parcial y tendrá como principales áreas de visibilidad al Pacífico oriental, América, Europa y África.

Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta queda situado entre los otros dos cuerpos. La Tierra bloquea entonces la luz solar directa y proyecta su sombra sobre el satélite.

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Sin embargo, una parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar. Las longitudes de onda más cortas, asociadas con los colores azul y violeta, se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y anaranjados consiguen atravesar la atmósfera y alcanzar la Luna.

Este proceso, conocido como dispersión de Rayleigh, es similar al que produce los colores rojizos de los amaneceres y atardeceres. La NASA describe el efecto como si la luz de todos los amaneceres y puestas de Sol de la Tierra se proyectara al mismo tiempo sobre la superficie lunar.

La intensidad final del color no puede anticiparse con absoluta precisión. La cantidad de polvo, nubes, humo y partículas presentes en la atmósfera influye sobre el tono que adquiere el satélite, que puede variar entre un naranja tenue, un rojo cobrizo y un marrón oscuro.

Será un eclipse total o parcial

Pese a la denominación popular de Luna de Sangre, el eclipse del 28 de agosto será parcial. Los datos astronómicos de la NASA indican una magnitud umbral de 0,9299, lo que significa que la umbra cubrirá alrededor del 93% del diámetro lunar. Para que el eclipse sea total, la magnitud debe alcanzar o superar el valor 1.

Por su parte, el porcentaje del 96,2% mencionado por algunos sitios no corresponde al diámetro, sino al área aparente de la Luna cubierta por la umbra. La diferencia entre ambas mediciones explica por qué pueden aparecer porcentajes distintos al describir el mismo fenómeno. Los cálculos oficiales están disponibles en el catálogo de eclipses de la NASA.

Cómo observar el eclipse lunar de manera segura

El fenómeno podrá contemplarse directamente y sin anteojos especiales. La luz de la Luna no representa un peligro para la vista, por lo que no se requieren los filtros certificados que sí son indispensables durante un eclipse solar.

Tampoco será necesario disponer de un telescopio. El eclipse podrá apreciarse a simple vista, aunque unos binoculares permitirán observar con mayor detalle el avance de la sombra sobre los cráteres y las variaciones de color en la superficie lunar.

Para obtener una mejor experiencia conviene buscar un espacio abierto, con buena visibilidad hacia el cielo y alejado de edificios, árboles o luces intensas. La contaminación lumínica no impide ver un eclipse lunar, pero un entorno oscuro ayuda a percibir mejor los tonos cobrizos y el contraste entre la región sombreada y el pequeño borde iluminado.

El principal factor que podría dificultar la observación será la nubosidad. Por eso, se recomienda consultar el pronóstico meteorológico de cada localidad durante las horas previas. Si el cielo estuviera cubierto, el evento también podrá seguirse mediante transmisiones en directo ofrecidas por observatorios y plataformas astronómicas.

La Luna llena de agosto y el nombre “Luna de Esturión”

El eclipse coincidirá con la Luna llena de agosto, conocida tradicionalmente en América del Norte como Luna de Esturión. El nombre se relaciona con el período del año en el que ese pez era capturado con mayor facilidad en la región de los Grandes Lagos.

Esta denominación cultural no tiene relación directa con el eclipse ni determina el color del satélite. El tono rojizo será consecuencia exclusiva del paso de la Luna por la sombra terrestre y del filtrado de la luz solar a través de la atmósfera.