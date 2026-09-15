La IA ya forma parte de las redacciones argentinas y abre un nuevo debate: cómo sostener el periodismo

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en parte de las rutinas de trabajo de los medios argentinos. Un nuevo informe de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) muestra que el debate comenzó a desplazarse desde la adopción de estas tecnologías hacia cuestiones vinculadas con su regulación, el uso de contenidos periodísticos y el futuro económico de la actividad.

El estudio “Inteligencia Artificial y Medios Argentinos 2026: Adopción, Gobernanza y Sostenibilidad” fue realizado con el apoyo del International Fund for Public Interest Media (IFPIM) y actualiza el relevamiento que ADEPA había elaborado en 2025.

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Para esta edición fueron entrevistados directivos de 20 medios informativos y también se encuestó a 124 periodistas. La combinación permitió comparar la mirada de las empresas con la experiencia de quienes utilizan estas herramientas en las redacciones.

La IA pasó de la prueba a las rutinas de trabajo

Uno de los principales cambios detectados durante el último año es el nivel de adopción. El 100% de los medios consultados aseguró que aumentó el uso de inteligencia artificial, mientras que el 97% de los periodistas afirmó que utiliza estas herramientas en su trabajo.

El informe plantea que la discusión ya no está centrada en si los medios deberían incorporar IA, sino en cómo hacerlo de manera estratégica y responsable. Entre los usos aparecen tareas vinculadas con las rutinas periodísticas y los procesos de producción. La tecnología también comenzó a ocupar un lugar dentro de la planificación de las empresas.

El crecimiento de la inteligencia artificial también expuso una diferencia entre las decisiones de las empresas y el conocimiento que tienen los periodistas sobre esas medidas. El 75% de los medios consultados afirmó contar con protocolos o pautas internas para el uso de IA. Sin embargo, solo el 44% de los periodistas dijo conocer esas reglas.

La capacitación presenta otra particularidad. El 60% de los medios señaló que realizó capacitaciones formales, mientras que el 77% de los periodistas aseguró haber recibido formación sobre inteligencia artificial. El informe vincula esta diferencia con otras formas de aprendizaje, como cursos externos, iniciativas personales y autoformación.

El debate ahora también pasa por el negocio

El avance de la IA modificó las principales preocupaciones de los medios. Si en 2025 el foco estaba más puesto en la experimentación, la automatización y el posible impacto sobre el trabajo periodístico, en 2026 ganaron espacio cuestiones como el tráfico, los derechos de autor, la atribución y la remuneración por los contenidos.

La encuesta a periodistas muestra una preocupación similar. Ocho de cada diez consultados reconocieron que las herramientas de inteligencia artificial utilizan contenidos periodísticos para elaborar respuestas directas. Además, el 75% consideró que deberían existir reglas específicas para regular ese uso.

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Los asistentes conversacionales, los motores de respuesta y otras herramientas capaces de resumir información están modificando la manera en que las personas llegan a las noticias.

Una de las principales preocupaciones para los medios es que un usuario pueda obtener información a partir de contenidos periodísticos sin ingresar directamente al sitio que los produjo. Esto puede afectar el tráfico y, con ello, los modelos de negocio que sostienen a las empresas periodísticas.

Por eso, el debate comienza a ir más allá de la tecnología. La pregunta también pasa por cómo reconocer, atribuir y sostener económicamente el valor de los contenidos periodísticos en un ecosistema cada vez más mediado por la inteligencia artificial.

Los cuatro desafíos para los medios argentinos

A partir de los resultados, el informe identifica cuatro grandes desafíos para el sector: fortalecer las reglas internas sobre el uso de IA, desarrollar nuevas capacidades dentro de las organizaciones, proteger la sostenibilidad económica de los medios y avanzar en mecanismos de atribución, licenciamiento y remuneración por los contenidos periodísticos.

El relevamiento de ADEPA muestra así un cambio de etapa. En apenas un año, la inteligencia artificial pasó de ser una tecnología que los medios estaban probando a convertirse en una herramienta incorporada a sus procesos de trabajo.

El desafío ahora no está solamente en aprovechar sus posibilidades, sino también en establecer reglas y mecanismos que permitan preservar el valor del periodismo profesional frente a las nuevas formas de producir y distribuir información.

LB/MSS