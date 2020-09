Jorge Asís, sobre Alberto Fernández: "No estoy decepcionado porque nunca me ilusioné"

Jorge Asís analizó este miércoles 16 de septiembre el difícil momento que atraviesa el gobierno nacional ante el crecimiento de casos de coronavirus y la crisis económicas que derivó en el cepo reforzado anunciado en las últimas horas. Además, se refirió a la disputa política entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner; y opinó sobre la interna de Juntos por el Cambio tras la reaparición de Mauricio Macri.

Sobre la situación actual del Ejecutivo nacional, el periodista evaluó: "El problema es político y tiene que ver con la falta de confianza. Tenés una oposición que fue gobierno hasta hace 10 meses, que fracasó estrepitosamente; y tenés a un gobierno, que es el oficialismo, que ya está con la sensación de la decepción y de fracaso prematuro, lo que es un problema". "Lo que está vigente no despierta credibilidad, prematuramente envejecido. No estoy decepcionado porque nunca me ilusioné (con Alberto Fernández)", aseguró Asís, entrevistado por Luis Novaresio en Animales Sueltos (América).

En cuanto a la interna del Frente de Todos, el escritor apuntó a la responsabilidad de la expresidenta: "Es imposible gobernar sin liderazgo, hace falta un sinceramiento de poder. La que tiene que hablar, hacer política y bajar línea es la Doctora (Cristina Fernández de Kirchner). Es la que tiene los votos, a la que se le tiene temor y la que parece la culpable de todo. Hay acumulación de dramas y que vienen en patota. Esto te superan. Me parece increíble que hallamos tratado temas vinculados a la Policía bonaerense y a la toma de tierras", señaló.

Sobre esas diferencias en la cúpula del poder, Jorge Asís explicó: "Lo que pasa con Alberto Fernández, es que todos esperaban que él fuera la contención, que era distinto a Cristina Kirchner. La Doctora lo puso a él y ganó con él, y esperar un enfrentamiento entre ellos es utópico e ingenuo. Es vicepresidenta, maneja el Senado, es de la que todos hablan. Ella tiene que hablar y decir cuál es el modelo de país que tiene, junto con Alberto Fernández y Sergio Massa, para despejar todas las dudas".

Jorge Asís: "El gobierno perdió la iniciativa y el peronismo perdió la hegemonía de la calle"

El autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes y Diario de la Argentina consideró que el jefe de Estado "hoy tiene su palabra devaluada en el permanente cotejo con un archivo que lo complica". Por eso, sostuvo, debe ser la vicepresidenta "quien convenza a todos para que se cuadren ante Alberto, que lo bendiga y que se sepa cuál es el proyecto de país".

"Hoy, el gran problema que tiene el Presidente es que hay una especie de devaluación de su concepto cuando se le ponen todos esos archivos desestabilizadores. Él está como Presidente en un proyecto político que no se terminó de enhebrar bien, que sirvió simplemente para ganar una elección. Puede haber otro proyecto con los que chocaron la calesita hace 10 meses, que parecen ser los ideales. Pero esa suma de fracasos puede llevar a una especie de cansancio de la sociedad", continuó, en línea con las ideas de Eduardo Duhalde.

Los archivos conspiran. Son "destituyentes".

Basta de divulgar videos del muñeco que imita a Alberto Fernández. https://t.co/zuoNy4S4R4 — Jorge Asis (@AsisOberdan) September 16, 2020

"Esto no es kirchnerismo, es una versión distinta que es el doctorismo. Si fuera kirchnerismo lo respetaría más. El doctorismo no está en ningún sistema recaudatorio, es distinto. El peronismo es otra cosa. El peronismo fue una reproducción de clase media permanente. Esto es una mezcla de ensoñación social demócrata con un populismo inexorable, porque con tantos millones de pobres no podés hacer una política popular".

"La mera pregunta (sobre quién manda) es una descalificación para el Presidente, que debe estar harto. Por eso Argentina necesita un sinceramiento de poder y político. ¿Vos creés que la gente está feliz con la guita en el colchón? A esa gente le encantaría poder sacar esos verdes y generar alguna cosa, pero el problema es la falta de política. Sobran los pretextos y falta inteligencia", redondeó el escritor.

La presencia de Macri y el "manotazo desesperado" a Larreta

Asís se refirió también a la interna de Juntos por el Cambio, que subió de temperatura la semana pasada luego de la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires anunciada por el presidente, que impulsó el perfil opositor del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También habló de la reaparición de Mauricio Macri, que publicó una carta abierta y redobló sus críticas al oficialismo.

"El mensaje (de Macri) del domingo es claro: es acá estoy yo también. A Rodríguez Larreta lo catapultó como candidato a Presidente ese manotazo desesperado (la quita de fondos). Y cuando tu argumentación consiste en echar la culpa al anterior y el que viene te echa la culpa a vos, no hay una salida. Es muy difícil pensar en como generar riqueza, porque tenes que tener capacidad de conducción política y persuadir", analizó.

"Es una tontería que Alberto hable de la meritocracia. Cuando hablás tanto, no pueden ser todos aciertos. Pero que después salga a defender y aclarar lo que dijo, mete la pata. Tiene buenos amigos con él, pero no significa que pueda hacer buena política. Tiene la presencia de CFK y si se sincera el poder, Alberto Fernández quedaría mal cotidianamente, pero en todo se habla", concluyó.

FF