Jorge Macri sobre las vacunas perdidas: "La Cámpora quiso hacerse dueño de la solución"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, apuntó contra La Cámpora por la pérdida en la cadena de frío de las vacunas en Olavarría por la que se terminaron desechando 400 dosis: "La Cámpora toma esas vacunas para hacerse dueño de la solución a la enfermedad y termina desperdiciando un bien escaso".

"Hay déficit de gestión. Cuando perdemos 400 de las 450 vacunas que se envían a Olavarría porque en lugar de enviarlas al vacunatorio municipal, La Cámpora toma esas vacunas y las lleva a un hospital oncológico para hacerse dueño de la solución a la enfermedad y termina desperdiciando un bien escaso como es la vacuna", dijo en TN.

Descarte de vacunas en Olavarría: crece la hipótesis de sabotaje

"Esto demuestra ausencia de gestión, no hay claridad respecto hacia dónde queremos ir. Este es el problema central, falta gestión, falta equipo, falta claridad, faltan respuestas concretas", expresó Jorge Macri.

En esa línea, agregó que uno de los problemas es que la única vacuna disponible en Argentina es la rusa Sputnik V: "El problema que tenemos con la vacuna hoy no es solo estamos complicaciones logísticas. Es que el país ha quedado dependiendo de una única vacuna, el problema de eso no es de dónde viene esta vacuna, todas las vacunas son distintas, requiere una logística diferente, cubren a grupos de riesgo distintos".

"Argentina debería tener un abanico de opciones, fuimos un país donde se testeó la vacuna de Pfizer y todavía no tenemos certezas de poder acceder a ella. Todavía no hay claridad de a que se refirió el laboratorio o Gobierno de que las condiciones no fueron razonables o poco claras", comentó.

Y afirmó: "Las idas y vueltas no son problemas discursivos ni de comunicación, son un problema de gestión".

Olavarría: el director de Hospitales afirma que alguien manipuló el freezer

Asimismo, también se quejó por las dosis recibidas: "Hemos recibido 450 dosis de la vacuna. Son poquísimas. Son 450 por municipio. A algunos municipios les llegó ya la segunda tanda. Nosotros tenemos 2000 médicos. Además tenemos que compartirlos con el sistema privado de salud. Además ya llevan dos días de demora el nuevo lote de vacunas. El viceministro Nicolás Kreplak me prometió que llegaría en las horas de la mañana de mañana".

"Yo creo que muchos sectores del kirchnerismo tienen la habitualidad de enojarse con las noticias. Lo mejor que a uno le puede pasar es enterarse y poner a trabajar para solucionar el problema. El rebrote no tiene que ver con un grupo etario sino con las concentraciones y aglomeraciones", afirmó.

En ese sentido, añadió: "Desde que se abrió el comercio gastronómico y otras actividades, hubo un piso de contagios. El problema no es lo legal, sino lo ilegal. Las fiestas y los encuentros ilegales son un problema que debe contener el Estado".

Por último, habló sobre la vuelta a clases presenciales: "Es imprescindible el regreso de los chicos a las aulas. La experiencia aúlica es importante porque no todos llegan al zoom. No fueron claros en el gobierno con ningún tema. Gobernar es dar claridad y certeza. Claramente hubo una decisión de no volver a las clases presenciales".

