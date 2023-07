El precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri, aseguró este jueves 13 de julio que aceptó la renuncia de Franco Rinaldi a encabezar su lista de legisladores porteños y destacó que él "entendió que su candidatura podría dañar" la propuesta del espacio.

"Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él”, dijo Macri a través de su cuenta de Twitter.

El precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri.

"Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco", agregó.

La renuncia de Rinaldi se da en el marco de la viralización de nuevos videos con dichos antisemitas.

Asimismo, la semana pasada se difundieron otras grabaciones de 2021 en las que lanzaba expresiones homofóbicas y xenófobas.

Estas declaraciones fueron objeto de critica y repudio en redes sociales, incluso por la Unión Cívica Radical que realizó una presentación ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio para declinar su candidatura.

De esta manera, la lista del PRO pasa a ser encabezada por Juan Facundo Del Gaiso, quien pertenece “Vamos Juntos” y es jefe de bloque de la Coalición Cívica.

Franco Rinaldi.

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, cuestionó a su competidor interno del PRO por no haberle pedido la renuncia a su primer candidato a legislador, quien finalmente decidió dejar ese puesto envuelto en una nueva polémica por expresiones antisemitas.

"Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de @FrancoVRinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores", enfatizó el legislador nacional.

Martín Lousteau - Jorge Macri.

En su cuenta de la red social Twitter, el referente de la UCR sostuvo que su competidor interno Jorge Macri "siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente".

"Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico. En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri", subrayó Lousteau.

"Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado", evaluó el postulante a suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Ahora sería bueno que Jorge Macri acepte debatir, para que nos concentremos en contrastar las propuestas que tenemos y permitir que los porteños elijan con mayor libertad".

