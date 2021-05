Luego del tenso debate por el proyecto de la ley impulsado por el oficialismo que reforma el Ministerio Público Fiscal, el diputado mendocino José Luis Ramón salió hablar y apuntó fuertemente contra aquellos que lo tildaron de “traidor a la patria” por apoyar la iniciativa.

“Estos señores de baja estofa, no entienden que la construcción se basa en función del respeto. Ayer me gritaban mientras hablaba en la comisión, eso no es construir desde la política, eso es violentar”, dijo este miércoles a Radio Del Plata AM 1030 el legislador nacional por la provincia de Mendoza, a la vez que consideró que en el Congreso “están los que quieren que nada cambie y los que queremos reconocer derechos”.

Y agregó: “Estos señores agoregos del mal que transmiten un discurso falaz tras los medios que le protegen el trasero, no apoyan las leyes que mejoren la calidad de vida de las personas”.

Asimismo, disparó contra la extitular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, en diálogo con Radio Rebelde AM740: "La señora @lauritalonso es otra agorera del mal que no tiene capacidad de generar acuerdos, y pretende cancelar la opinión de un diputado para condicionar su voto. Eso habla de su falta de ética; roza con el delito por la infamia y persecución".

En la misma línea, en diálogo con Radio Cooperativa La770, expresó que “los líderes de JxC se manejan con agravios, difamación, atacando otras posturas” y que “hacen política sin debatir ideas”. “Yo formo parte de una oposición que propone discusiones, no agravios", afirmó.

El cruce en el debate por la ley de la Procuración

En la jornada de ayer, en pleno debate en comisión, Ramón manifestó: “Desde JxC están buscando que nada cambie. Veía a una excolega diputada que dijo que era un ‘traidor a la Patria aquel que apoye este proyecto’”.

En tal sentido, el legislador aludió a la denuncia que Alonso hizo en las redes sociales en contra suya y de los diputados de su espacio Diego Satori, Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo, a quienes acusó de haber vendido su voto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que son los únicos que acompañan el proyecto, dado que el resto de los bloques opositores anticipó su rechazo.

De esta manera, también los diputados de JxC Mario Negri y Jorge Enríquez habían disparado contra Ramón por apoyar el proyecto.

En definitiva, una de las modificaciones que el oficialismo incluyó en la iniciativa responde a una demanda de Ramón: la creación de una Procuraduría de Defensa de los Usuarios y los Consumidores.

Daniel Rafecas bajará su postulación a procurador general si avanza la reforma

Esto no es casualidad, debido a que la semana pasada el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo se había reunido con el ministro de Justicia, Martín Soria, con quien acordó este apoyo al aceptar crear esta Procuraduría.

"Fui elegido por la protección de consumidores, por pelear por la defensa de la competencia, en contra de los intereses del 1% que representa @lauritalonso y todo @juntoscambioar. No tiene cordura la postura que defienden esos sectores", sentenció Ramón en alusión a la creación de la Procuraduría.

Asimismo, resaltó la necesidad de “fiscalías especializadas en derechos del consumidor, procediendo en contra de las grandes empresas y bancos que producen delitos de consumo".

"Hay que proteger a usuarios y consumidores, al medioambiente, a las pequeñas y medianas empresas y sectores medios. Necesitamos la ley de AccionesColectivas para descentralizar la Justicia de la Capital Federal", concluyó.

