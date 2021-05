El diputado mendocino José Luis Ramón, titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, salió al cruce de los cuestionamientos por parte de miembros de Juntos por el Cambio por su apoyo al proyecto de la ley impulsada por el kirchnerismo que reforma el Ministerio Público Fiscal. De este modo, fue acusado de "cambalachear" o de ser "un traidor a la Patria".

En tanto, el oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada por JxC.

Ahora bien, las críticas a Ramón se vinculan a la reunión que tuvo la semana pasada con el ministro de Justicia, Martín Soria, con quien acordó este apoyo al aceptar crear una fiscalía en defensa de los consumidores.

Ley del Ministerio Público Fiscal: ¿cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno?

"Desde Juntos por el Cambio están buscando que nada cambie. Veía una ex colega diputada que dijo que era un 'traidor a la Patria aquel que apoye este proyecto'", dijo el diputado mendocino en referencia a Laura Alonso, a quien cuestionó por "apretar" diputados desde las redes sociales.

El debate en el recinto por la ley de la Procuración

Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la de Ramón, mientras que JxC rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un tercer texto.

"Le voy a decir una cosa a mi estimado Mario Negri y a mi estimado Jorge Enríquez: cuando usted me amenaza públicamente y dice una barbaridad como que por apoyar este proyecto mi interbloque 'ha cambalacheado' por el cargo de una Procuraduría, le voy a decir que el proyecto político que tenemos está lejos de hacer un cambalache o un cambio por una cosa menor que nos saque de la idea política de gobernar nuestra provincia", sentenció Ramón.

En consecuencia, Negri tuiteó: "Evidentemente el diputado Ramón no mira su Twitter. Porque esta tarde le expliqué que no lo acusé de 'cambalachear' votos. Me referí a la propuesta suya de crear una Procuraduría de Defensa de Usuarios que aceptó el kirchnerismo y por ello está firmando el dictamen K".

Daniel Rafecas bajará su postulación a procurador general si avanza la reforma

Previamente a la alocución de José Luis Ramón, había hablado Enríquez, diputado del bloque del PRO de la Ciudad, quien había dicho que "los que voten este proyecto van a llevar sobre sus espaldas el cargo de infame traición a la Patria".

La respuesta de Ramón

Molesto e irónico, titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo esgrimió: "¿Qué es ser traidor a la Patria? ¿Estudiar un tema para ver qué modificación puede ocurrir en un proyecto que va a mejorar la calidad de vida en miles de personas?".

Y continuó: "Mi mujer fue amenazada por aquellos que ustedes motivan. Cuando las cosas quedan como están, los fuertes, aquellos poderosos, aquellos que se han ido apoderando de las actividades económicas de este país, son los que tienen la posibilidad de que nada cambie".

Más allá de obtener dictamen, el oficialismo todavía no tiene los números suficientes para lograr que 129 diputados den el quórum necesario para habilitar el tratamiento en el recinto.

En efecto, la polémica tiene que ver con el futuro del procurador interino, Eduardo Casal. El Presidente Alberto Fernández había propuesto en su reemplazo a Daniel Rafecas, un pliego que es apoyado por parte de la oposición como Elisa Carrió.

Sin embargo, desde otros sectores de JxC consideran que no fue ese espacio el que "frenó" la candidatura de Rafecas, sino la propia Cristina Kirchner.

