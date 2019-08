Campanella defendió a Vidal: "A la campaña le faltaba el factor Brancatelli"

Juan José Campanella, reconocido director de cine y televisión, hizo público una vez más su apoyo a la fórmula que encabeza Mauricio Macri, y en esta oportunidad defendió a la gobernadora María Eugenia Vidal tras un cruce en Intratables con el periodista Diego Brancatelli.

Como en las elecciones de 2017, la dirigente de Cambiemos tuvo un cruce con el periodista, que la cuestionó por "no hablar de economía cuando todas las variables económicas a nivel nacional han empeorado", y le preguntó si ella es parte del gobierno de Mauricio Macri, por una presunta intención de "esconder" al presidente en la boleta bonarense. "Quiero que me diga sí o no, si Vidal es Macri y por qué, porque me consta que esconden a Macri en la boleta, me lo ha dicho gente de Cambiemos. ¿Por qué lo esconden?”, le consultó Brancatelli.

Luego de decir que "es un disparate decir que está escondido en la boleta", la mandataria provincial argumentó: “Trabajo y lo conozco a Macri hace 16 años y la gente me ha visto muchas veces con él. Todo el mundo sabe que somos un equipo. Pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri, Vidal no es Heidi, ni un hada virginal. Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta, que se la banque", cerró.

El guionista publicó el video en su cuenta de Twitter y habló sobre "el factor Brancatelli". "Tenía la sensación de que a la campaña le faltaba algo. Ese... je ne sais quoi... el broche de oro, el final feliz. Hoy me di cuenta lo que era: El Factor Brancatelli. Ahora sí, ¡a votar!", escribió Campanella.

En los últimos días, además, el cineasta publicó varios tuits en apoyo a Juntos por el Cambio, e incluso llamó a que los ciudadanos vayan a votar a las elecciones primarias, que se celebrarán el próximo domingo. "Votá en las PASO. Es muy importante", publicó al compartir un tuit en el que se ve la boleta de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto junto a una urna.

