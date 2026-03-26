Juicio ARA San Juan: el Capitán de Navío que durante la audiencia dijo más de 25 veces "no recuerdo"

Tras el feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, esta semana se retomaron las audiencias en los tribunales de Río Gallegos en la causa que juzga el hundimiento del ARA San Juan, que dejó 44 víctimas. Distintos testigos admitieron que el buque “no estaba operativo para una misión de 24 días con patrullaje pesquero y a 200 millas” de la costa, como la que debió hacer en noviembre de 2017.

En el juicio, que comenzó la primera semana de marzo, están imputados cuatro ex oficiales superiores de la Armada Argentina: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa. Sus defensas sostienen que si bien había tareas pendientes, el submarino estaba en condiciones de navegabilidad cuando zarpó el 8 de noviembre de 2017 desde la base naval de Ushuaia.

Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, la mayor tragedia naval argentina en tiempos de paz

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El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, a cargo del juicio, está integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.

Durante las audiencias, se indicó que el principio de incendio en el tanque de baterías del submarino se produjo casi a la medianoche del 14 de noviembre de 2017 y a las 10:51 de la mañana se dio el colapso estructural, que provocó la muerte de todos los tripulantes a bordo de la nave.

El ARA San Juan había sufrido en 1995 un incendio de baterías de similares características, cuando estaba a punto de zarpar de Mar del Plata.

La querella a cargo de la abogada Valeria Carreras, que representa a 34 familias, requirió que se considere el falso testimonio de un testigo, el capitán de navío Ernesto Horacio Blanco, por haber sido “reticente”. Durante la audiencia en la que declaró, Blanco dijo “más de 25 veces ‘No recuerdo’”. Esto, para la querella, implica “ocultar la verdad”.

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Esta semana, además de Blanco, declararon los suboficiales Elbio Seltzer y Félix Edgardo Macías y los capitanes de navío Carlos Humberto Acuña y Eduardo Cella Irigoyen. Algunos de los tramos de las audiencias no se transmiten por zoom, porque algunos de los testigos revisten la categoría de personal de inteligencia.

En las audiencias quedó probado que el submarino ARA San Juan con la misma tripulación hizo, durante 2016, menos de la mitad de las navegaciones que en el 2017. De un año a otro, señalaron los abogados de las víctimas, cambiaron las autoridades. En septiembre de 2015, tras 15 meses de prueba el ARA San Juan cambió de dependencia orgánica y pasó del Proyecto Submarino al Comando de la Fuerza de Submarinos, en ese momento estaba a cargo del capitán de navío Víctor Manuel Pereyra.

Según un documento interno de la Armada que surgió en el juicio, en abril del 2017, se había definido “tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ (ARA San Juan) durante el primer semestre del año de 2018 a fin de asegurar su operatividad”. Para ese momento llevaba 39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al manual del fabricante debería ser cada 18 meses.

“Notamos muy tímidos y medidos a los suboficiales en sus testimonios. Sin duda, conservan el temor reverencial hacia los altos mandos oficiales”, aseguró a PERFIL Valeria Carreras, abogada querellante que participa en forma presencial en las audiencias, en los tribunales de Río Gallegos. Los otros abogados querellantes son Lorena Arias y Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, fallecido a los 27 años en el submarino.

Una presencia que llamó la atención

Durante la primera semana del juicio, en la que declararon los cuatro imputados, llamó la atención a los querellantes la presencia en los tribunales de José Daniel Lorenzo, un abogado de la Armada Argentina. Para las querellas Lorenzo es un “auditor” de la Armada pero desde las defensas señalaron que su rol era de “asesor logístico” para coordinar la llegada y para el traslado de potenciales testigos.

Según el diario La Opinión Austral, durante las extensas audiencias, Lorenzo solía ubicarse detrás de los acusados, aunque en pantalla apenas se lo percibía de la cintura para abajo. En ocasiones tomaba notas. De acuerdo al mismo medio, en el Consejo de Guerra de 2021, cuando se dispuso la destitución de Villamide, Lorenzo representó legalmente a los imputados Correa, Alonso y a Marcelo Srur, entonces jefe de la Armada.

Esta semana, en la que declaran testigos, Lorenzo ya no se presentó en los tribunales de Río Gallegos.