Segunda jornada del juicio por el hundimiento del ARA San Juan: declaró uno de los imputados

El ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, destituido en 2021 por el Consejo General de Guerra de la Armada por negligencia “en su accionar” durante el episodio que concluyó en el hundimiento del ARA San Juan, declaró este miércoles en el juicio que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y aseguró que "el submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos”.

“Es falso que no estaba en condiciones de navegar", dijo Villamide en la audiencia. En noviembre de 2017, el ARA San Juan perdió contacto luego de informar acerca de un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba hacia Mar del Plata desde Ushuaia. Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

ARA San Juan: por qué una familiar apunta tanto a CFK como a Macri

"El buque estaba en condiciones de navegar con seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape", sostuvo Villamide ante los jueces del TOF de Río Gallegos aunque admitió que se habían informado una treintena de desperfectos. Villamide es uno de los cuatro imputados en este juicio, junto al ex titular del Comando de Adiestramiento, Luis López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando Submarinos, Héctor Alonso y el ex jefe de Operaciones Hugo Correa.

El abogado defensor de Villamide, Juan Pablo Vigliero, dijo a AFP que confía "absolutamente en una absolución" de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas "esenciales" para llegar a una condena, entre las que destacó la falta de una pericia mecánica.

A nueve años del hundimiento, comenzó en Río Gallegos el juicio por la implosión del ARA San Juan

Villamide respondió preguntas del tribunal y de la querella. Las audiencias continúan este jueves con la indagatoria al resto de los acusados. Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos: está previsto que el proceso continúe hasta el mes de julio.

"Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar", aseguró a AFP la abogada querellante Valeria Carreras, que participa en las audiencias en los tribunales de Río Gallegos.

Quiénes son los cuatro marinos acusados en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Para la fiscalía el hundimiento del ARA San Juan se trató de una tragedia "previsible", en lo que constituyó el peor hecho violento de la Armada en tiempos de paz.