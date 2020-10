Juicio político: JxC salió a defender a Rosenkrantz de "una extorsión que no permitiremos"

Luego de que el Frente de Todos presentara un proyecto para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a defender al magistrado y acusaron al oficialismo de "extorsión, apriete, impunidad y control de la justicia".

La diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, indicó que presentó el proyecto el 25 de septiembre cuatro días antes de que la Corte aceptara el per saltum que antepusieron los tres jueces a los que el oficialismo quiere desplazar de sus cargos actuales por haber accedido a ellos con un traslado por decreto bajo la gestión anterior.

Tras el per saltum, el oficialismo pidió el juicio político de Rosenkrantz

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, defendió a Rosenkrantz: "Qué obstinación la de Cristina Kirchner. Siempre el mismo modus operandi: señalar públicamente a alguien, fagocitar el escrache y presentar un Juicio Político por una decisión que va en contra de lo que ella quiere. Defenderemos a Rosenkrantz y la división de poderes siempre".

En la misma línea se expresó el presidente del bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri: "El pedido de juicio político al Presidente de la CSJN en momentos que debe resolverse el traslado de jueces que intervinieron en causas que involucran a la vicepresidenta es la más obscena demostración de la prioridad del kirchnerismo: apriete, impunidad y control de la justicia. Hace unos días el gobierno hablaba de presiones al Máximo Tribunal. 'La única verdad es la realidad', decía el Gral Perón".

Por su lado, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, manifestó: "A tres días de que Carlos Rosenkrantz convocara al máximo tribunal para tratar el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el oficialismo ingresa en @DiputadosAR un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. Una extorsión que no permitiremos".

El diputado nacional Fernando Iglesias también se sumó a los cuestionamientos: "Comenzó el hostigamiento a la Corte Suprema, y en especial, a quien la obligó a decidir sobre la aceptación o denegación del Per Saltum. Sicaria obsecuente de Cristina, la diputada @Vsiley Después hablame de extorsiones a los jueces @alferdez".

El proyecto presentado por la legisladora del Frente de Todos pide abrir el proceso de juicio político contra Rosenkrantz bajo la acusación de "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

"Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas", afirmó Siley.

Si bien al aclarar la fecha de presentación de su proyecto la diputada buscó desvincularlo del nuevo conflicto que se abrió entre la Corte y el Gobierno, la difusión de su iniciativa en la Cámara baja suma un elemento más a la discusión que atraviesan por estos días ambos poderes.

El pasado jueves la Corte abrió el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de sus cargos actuales luego de que el Senado, con mayoría oficialista, rechazara los traslados que en su momento realizó el ex presidente Mauricio Macri.

La Corte Suprema da señales ambiguas y espera informes de Casal y la Magistratura

Los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco aceptaron el pedido de per saltum con sus argumentos y Rosenkrantz presentó los suyos por separado pero aceptando también el recurso excepcional que presentaron los magistrados.

El máximo tribunal resolvió suspender el trámite para el desplazamiento a sus cargos de origen de los tres jueces que participaron de causas que vinculan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

No es la primera vez que una diputada nacional presenta un pedido de juicio político contra un juez de la Corte Suprema: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una iniciativa similar en 2017 contra Ricardo Lorenzetti y la amplió en 2018.

