Consejo de la Magistratura pidió a la Corte que rechace el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

En sintonía con el gobierno de Alberto Fernández, el Consejo de la Magistratura le pidió este jueves 1 de octubre a la Corte Suprema de Justicia que rechace el per saltum presentado por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para evitar ser desplazados de sus cargos.

Así lo hizo en forma oficial el órgano judicial al contestar la demanda de los supremos, que le pidieron opinión antes de resolver sobre la cuestión de fondo. Con un escrito firmado por el presidente del Consejo, Alberto Lugones, el organismo le pidió a la Corte que rechace el per saltum y confirme lo que decidió el Senado y también el Poder Ejecutivo a través de los decretos. Ahora, el que debe también opinar es el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, tras lo cual la Corte quedará en condiciones de resolver la cuestión de fondo, esto es, si los jueces se quedan en los cargos que obtuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri o si vuelven a los originales.

La respuesta del Consejo fue a través de dos informes (uno de 39 páginas para los casos de Bruglia y Bertuzzi y otro de 38 páginas para el caso de Castelli), que llegaron a Corte dentro del plazo de 48 horas que había dado el máximo tribunal cuando decidió dar tratamiento al per saltum.



Como titular del Consejo, el juez civil Lugones señaló que en el caso de los tres jueces, la intervención de la Magistratura se limitó "a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo" para que revise esos traslados. También subrayó Lugones que en el caso de una decena de jueces, entre ellos los jueces referidos, "no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas n° 4/2018 y 7/2018".





Sobre esta base, el presidente del Consejo concluyó que "se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo".

"Los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional", añadió el juez.

Por lo pronto, los magistrados tienen licencia por 30 días, tal cual decretó la Corte Suprema este miércoles, lo que se supone que le dará tiempo a sus integrantes para resolver la cuestión de fondo planteada.

El pasado martes, el alto tribunal aceptó resolver el per saltum y eso implicó la suspensión automática de la decisión del Consejo de la Magistratura que había objetado los traslados de esos tres jueces sumado al de otros siete durante el macrismo. En medio de una gran expectativa y de cruces entre el oficialismo y la oposición sobre el tema, se espera que la decisión de la Corte Suprema sobre el fondo no se dilate mucho ya que, al haber aceptado el per saltum, acortó los plazos.

Los jueces Bertuzzi, Buglia y Castelli estaban vinculados con las causas relacionadas con la ex presidenta Cristina Kirchner y actualmente están de licencia a la espera del fallo judicial sobre la cuestión de fondo. Los magistrados removidos habían acudido al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que arribaron durante la gestión de Cambiemos, luego de que el actual oficialismo los desplazara por decreto para que vuelvan a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018.