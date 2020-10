Elisa Carrió optimista, Macri en silencio y un rol judicial sin grieta

Las esquirlas de la resolución de la Corte Suprema de aceptar los per saltum presentados por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli siguen generando impacto en el espacio opositor, que oscila entre el optimismo y la cautela por lo que se viene. Elisa Carrió se mostró contenta con cada uno de sus interlocutores, mientras que Mauricio Macri prefirió guardar el silencio a pesar de estar confiado sobre el fallo final que pueda dictar el máximo tribunal. Otros, en cambio, prefieren ser más prudentes.

En las últimas semanas, los principales referentes de Juntos por el Cambio se mostraban expectantes por la falta de definiciones que venía mostrando la Corte. Ahora, después de celebrar la decisión que los jueces supremos tomaron el martes, se abrió una nueva instancia donde deben resolver sobre la cuestión de fondo. Y en el espacio opositor hay voces diversas. Carrió, desde su chacra en Exaltación de la Cruz, transmitió su certeza de que el tribunal ahora no podrá convalidar el regreso de los tres jueces a sus cargos anteriores.

"No hay pirueta posible para interpretar distinto las acordadas 4 y 7 del propio tribunal, se prenderían fuego", analizó un legislador que estuvo intercambiando ideas con Lilita una vez conocida la resolución. Ante la consulta de si no podían ahora dar una señal política en el sentido inverso fue contundente: “Es un papelón si hacen eso, es la primera vez que abren un per saltum que involucra una decisión que tomaron ellos mismos”.

Otra fuente parlamentaria de la Coalición Cívica la describió a su jefa política: “En su mente de abogada no puede fallar de otra manera la Corte después de la acordada 7, por eso es tan optimista, porque es ridículo lo que plantea Cristina”. Y añadió que "estaba contenta porque hay mal clima y siente que esto fue como una bocanada de aire". La propia Carrió lo había dejado en claro pocos minutos después del fallo al tuitear: “¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!”

Sin embargo, no todos en el espacio son tan optimistas. Paula Oliveto, por ejemplo, tuiteó que veía "excesivo triunfalismo". “Hay que ser muy prudentes porque la Corte podría darle la razón a CFK. Que no nos distraigan. Algunos cortesanos juegan a una de cal y una de arena”, agregó. En ese punto no hay discrepancias entre los lilitos y todos miran con atención los movimientos que podría dar Ricardo Lorenzetti.

El enfrentamiento entre Carrió y Lorenzetti no aflojó ni siquiera en los momentos donde al macrismo se le complicaba el vínculo con la Corte Suprema. Incluyó pedidos de juicio político que nunca prosperaron y denuncias judiciales. Después del bocinazo a la casa de Lorenzetti en Rafaela el último fin de semana, hubo quienes incluso apuntaron a una dirigente de Carrió en la ciudad como una de las organizadoras.

“El que demostró que maneja la Corte es Lorenzetti”, sostienen cerca de Carrió. “Ahora, si el quiere escribir la página de la historia de sacar a tres jueces que investigaban a Cristina y eso pueda devenir en nulidades será su historia”, aseveró, y añadió que “tendría que ser muy creativo para desdecirse de lo que él mismo firmó”. El mensaje optimista llega al final: “La Corte sabe que es momento de poner límites, sino cuando vayan por la Corte ya no va a haber nadie defendiéndola”.

Esa postura esperanzadora la tienen también en la cima del macrismo. El propio ex presidente se había expresado el domingo, luego del escrache a Lorenzetti. “La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar”, tuiteó. Después de la resolución prefirió guardar silencio. “Cree que si los jueces de la Corte aceptaron el per saltum es porque van a fallar de la manera que tengan que fallar, sino para qué lo aceptan, ¿para ganarse quilombos?”, cuentan en su entorno.

Pase lo que pase con la Corte Suprema, las lecturas y los análisis responderán al lado de la grieta política. Oficialistas y opositores celebrarán o despotricarán según como termine definiendo el máximo tribunal. Sin embargo, hay una interpretación sobre el funcionamiento de la Justicia que no reconoce grietas. Una reciente encuesta de la consultora Move reveló que poco más de la mitad (54%) de los argentinos consultados considera que “la Justicia se utiliza para perseguir a opositores políticos”. Lo curioso es que esos valores se repiten a ambos lados de la grieta: entre los votantes del Frente de Todos un 55% respondió de manera afirmativa, mientras que también lo hizo un 56% de los de Juntos por el Cambio. Una grieta con per saltum.

