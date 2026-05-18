Juicio por encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra: el jueves se conocerá la sentencia

A más de 15 años del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, este jueves a partir de las 9:30 el Tribunal Oral Federal 8 dará a conocer el veredicto en el juicio oral por el intento de sobornos para encubrir a uno de los responsables del crimen, el dirigente de Unión Ferroviaria José Pedraza, ya fallecido.

Ferreyra fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles. Durante esa jornada también fueron heridos sus compañeros Elsa Rodríguez, que quedó en silla de ruedas, con el habla comprometida y una incapacidad del 100 por ciento, Nélson Aguirre y Ariel Pintos.

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A casi 15 años del crimen de Mariano Ferreyra, comienza un juicio por un intento de soborno en la investigación

El juicio, según consideró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, permitió “reconstruir las relaciones de un sector de Comodoro Py con el sistema de inteligencia y con los poderes políticos para influir sobre las decisiones de la justicia federal”. Se desarrolló “en un contexto en el que el accionar ilegal de los servicios de inteligencia, sus lazos con operadores de la justicia y su injerencia en causas muy sensibles siguen en el debate público”, añadieron.

Cuando se elevó a juicio, la causa tenía cinco imputados, pero uno de ellos, el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, murió pocos días antes del inicio. Este jueves, el TOF 8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez, definirá la suerte del ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid; del encargado del sistema informático de asignación de jueces de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar; del contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Stafforini y de la directiva de Belgrano Cargas, Susana Planas. El juicio comenzó en agosto pasado.

Un intento para favorecer a Pedraza

Pocos meses después del crimen de Ferreyra, la jueza Wilma López descubrió un intento de soborno a la Sala III de la Cámara de Casación Penal para favorecer la situación de Pedraza, por entonces poderoso titular de la Unión Ferroviaria. En abril de 2013, tras una investigación de la fiscal Cristina Caamaño, Pedraza fue condenado a 15 años de prisión por ser responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios, junto a su segundo Juan Carlos Fernández. Murió en 2018.

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La maniobra, según explicó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), consistía en digitar el sorteo de la sala de la Cámara de Casación que beneficiaría la situación del sindicalista. El plan se habría dividido en dos etapas: por un lado la manipulación del sorteo, lo que se conoce como forum shopping, del 26 de enero de 2011 —mientras transcurría la feria judicial— para que los recursos queden radicados en la Sala III de la Cámara. Y por el otro, se buscaba ejercer una indebida influencia sobre el juez Eduardo Riggi, integrante de dicha Sala y el resto de los miembros del Tribunal.

El "expediente" del crimen de Ferreyra, en fotos

Esta “segunda etapa” nunca se activó porque los investigadores atraparon a un ex contador de la Unión Ferroviaria (UF) en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid con 50.000 dólares. Los billetes estaban dentro de un sobre marrón rotulado “Octavio”. Aráoz de Lamadrid era defensor de uno de los sindicalistas de la UF acusados por el crimen y antes había trabajado en la Cámara de Casación Penal.