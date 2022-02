Julio De Vido: "Néstor hubiera hecho lo mismo que Máximo"

El ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, sostuvo este jueves 3 de febrero que le pareció "muy correcta" la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados.

"Me parece muy correcta la renuncia de Máximo. Néstor hubiera hecho lo mismo, tal vez lo hacía antes", señaló el ex funcionario en declaraciones a La990.

Reapareció Máximo Kirchner: alejado de la titularidad del bloque del FdT, se refugia en el PJ bonaerense

Y agregó: "Creo que si él no estaba convencido de que la negociación fue buena, que lo reiteró en distintas oportunidades y que el resultado fue peor, evidentemente hace bien en dar un paso al costado. En lo particular, simplemente, yo coincido con la opinión de él".

En cuanto a la falta de pronunciamiento de Cristina Kirchner sobre la decisión de su hijo, el ex ministro de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz afirmó que "el silencio, en términos políticos, siempre es táctico".

Alberto Fernández junto a Julio De Vido cuando ambos eran funcionarios.

De Vido habló sobre la causa por la obra pública

A su vez, De Vido habló sobre su detención en el juicio por la obra pública, en el que la fiscalía pidió que sea condenado a cuatro años de prisión. Anteriormente, había sido condenado por la tragedia de Once a cinco años de cárcel en un fallo que no está firme.

Al respecto, mencionó: "Institucionalmente el Congreso de la Nación generó una situación que va a ser muy difícil de superar. Yo te digo que desde que yo fui desaforado en ese momento, sin haber sido siquiera indagado (es decir, directamente fui puesto preso por el Congreso de la Nación), tanto los que me votaron en contra como los que no bajaron y demás, cometieron una infracción, una suerte de legislacidio".

Julio de Vido dijo que a "los que lo dejaron les debe pesar la conciencia" pero no les "guarda rencor"

"Uno de los graves problemas por el cual no se resuelve el tema de la Justicia es porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo no actúan. No estoy enojado con el kirchnerismo, solamente analizo que, desde mi desafuero, el Congreso se transformó en una mesa de entrada del Lawfare", añadió.

En cuanto a si tiene relación actualmente con Cristina Kirchner, confesó que no habla con ella y que la última vez que mantuvieron una conversación fue "en mayo o junio de 2017", ya que para él, se trata de una "relación terminada".

Julio De Vido, condenado por la tragedia de Once y detenido por el juicio sobre la obra pública.

"No tengo que hablar con ella. Con Máximo sí hablo de vez en cuando y tengo algún intercambio. No es que yo esté totalmente desconectado del gobierno, pero mi relación personal está terminada con Cristina, por lo cual políticamente es muy difícil de pensar en el futuro o en términos de retomar la charla", declaró.

Y cerró, contundente: "Ni ella debe tener ganas de hablar conmigo, ni yo con ella".

ED