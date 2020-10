JxC denuncia que el oficialismo crea una comisión a cambio del voto de Ramón

Cada vez que un proyecto viene con los números justos para su aprobación, en el Congreso se despiertan suspicacias sobre cómo se logra convencer a los legisladores que tienen la llave para destrabarlos. Lo más común son promesas de fondos para las provincias o municipios, o el apoyo a diferentes iniciativas parlamentarias. Ahora, con el debate por el Presupuesto 2021 y el impuesto a las grandes fortunas, las especulaciones volvieron a florecer.

Pero en épocas de vacas flacas hay poco para repartir por lo cual la sensibilidad parece exacerbarse. En ese marco, a sectores de Juntos por el Cambio les llamó la atención que el oficialismo avance rápido para aprobar un proyecto que presentó el mendocino José Luis Ramón, titular de un interbloque de 8 diputados siempre clave para conseguir quórum y la aprobación de proyectos.

Se trata de una iniciativa para crear una comisión bicameral “para la redacción del proyecto de código de protección de las y los consumidores y usuarios de la Nación”. Lo controvertido es que tanto en Diputados como en el Senado ya existen comisiones con esa competencia: Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, en Diputados, y de Derechos y Garantías, en el Senado.

Presupuesto 2021: Diputados buscará emitir dictamen la próxima semana

Para mayores controversias, en la Cámara baja hubo en los últimos dos meses por lo menos tres reuniones de la comisión respectiva en la que se debatieron dos proyectos con exactamente el mismo objetivo: crear un código de defensa del consumidor. Uno de los expedientes fue presentado por diputados del Frente de Todos y el otro, de Juntos por el Cambio.

"Esto solamente lo quieren hacer para asegurarse que el diputado Ramón de quórum y acepte votar Presupuesto y el impuesto a los rico", asevera en diálogo con PERFIL el radical Diego Mestre, presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, quien explica que entre los dos proyectos en estudio hay “un 85% de coincidencias y todas las condiciones para avanzar”.

“Fake news”, replica Ramón ante la consulta de este medio. “No hay ningún intercambio de favores. Está en línea con el trabajo que realizamos en la cámara desde 2017”, agrega al detallar todas las iniciativas que presentó vinculadas a la temática. Y sostiene que para un código de esta envergadura “no es posible juntarnos un ratito y aprobarlo”. “Necesitamos trabajarlo en ambas Cámaras del Congreso, consensuarlo con el Ejecutivo y lograr los consensos necesarios”, argumenta.

Desde Juntos por el Cambio responden que ese trabajo también se puede hacer en las comisiones existentes.





Desde el Frente de Todos, Cecilia Moreau también salió a desestimar esa interpretación. “De ninguna manera es un pago de favores, es un proyecto presentado por varios diputados que tuvo dictamen favorable en una comisión”, respondió.

Las sospechas aparecieron el viernes, cuando les llegó a los diputados de la comisión de Peticiones, poderes y reglamento una citación de parte de su titular, la entrerriana Mayda Cresto, para una reunión el lunes con el proyecto de Ramón como único tema en agenda. Los integrantes no tenían noticias de esa iniciativa hasta ese momento. Y no hubo, como suele suceder, una reunión inicial de asesores.





Silvia Lospennato, del PRO, fue de las más fervientes críticas. “Es posible que en medio de una pandemia, de una situación social tan angustiante, sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica que dicen que solo trabajamos mirándonos el ombligo, creando cargos, para crear una bicameral que repite las funciones de las comisiones permanentes”, manifestó, casi a los gritos, en la reunión virtual. Para la oposición, meramente por una cuestión administrativa la bicameral implicará más cargos, de empleados y asesores.

Ramón, y el oficialismo, niegan que vaya a ser así. “Será un cuerpo ad honorem para que ayude con la redacción fina y tener asesores ampliamente capacitados trabajando en los detalles de manera constante, también ad honorem, y así realizar las convocatorias que van a ser necesarias para dar en la medida justa la protección que buscamos”, relativizó el mendocino ante PERFIL.

En la comisión, Lospennato no se quedó allí y espetó: “¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral? No hay explicación racional”. Otros legisladores de Juntos por el Cambio insistieron por la misma vía, como Mariana Stillman, de la Coalición Cívica, que planteó: “Me pregunto cuál es el acuerdo parlamentario que hay detrás de esto. Ante tanta cuestión inexplicable uno empieza a sospechar”.

La respuesta de Ramón, que también es miembro de la comisión, no tardó en llegar. “Me preocupa que pongan en duda, sobre todo porque no me conocen”, arrancó. Y luego, enojado, lanzó: “Que se limpien la boca antes de hablar de esta persona”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio también plantearon que era ilegal que el proyecto de Ramón no tuviera tratamiento en la comisión de Defensa del consumidor, ya que el reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 101, ter, establece que es la que debe “dictaminar en todo lo vinculado con la protección del consumidor”.

Finalmente, el oficialismo consiguió el dictamen que ahora deberá pasar también este jueves por la comisión de Presupuesto y Hacienda, justo en el contexto donde buscará sacar dictamen del Presupuesto 2021, que viene trabado entre discusiones internas y con gobernadores.