Juntos por el Cambio denunciará ante la OEA "persecución a periodistas"

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el mendocino Luis Petri, anunciaron que presentarán una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la persecución a periodistas de parte del Gobierno nacional. También intendentes del conurbano bonaerense expresaron su preocupación, entre ellos uno que estuvo vinculado a los medios, como Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero.



"Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial. por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!", sentenció en sus redes sociales Luis Petri.

"Persecución y escraches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!", agregó el legislador de origen radical.

Lanata: "El costo político de detenerme a mí, a Majul, o quien sea es muy alto"

"Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!", completó Petri. Por su parte, Diego Valenzuela, en una entrevista con el programa El Exprimidor, que conduce Ari Paluch por AM 550, expresó su preocupación por la situación vinculada al periodismo. "Me preocupa que pueda estar avanzando una visión autoritaria y anti democrática en el Frente de Todos", sentenció Valenzuela. "Veo algunos sectores del Frente de Todos que tienen una pulsión autoritaria", añadió el intendente de Tres de Febrero.