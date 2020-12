JxC se movilizó en El Palomar: "Las mafias cerraron el aeropuerto para jorobar a la gente más humilde"

Con Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Jorge Macri a la cabeza, Juntos por el Cambio acompañó este jueves 17 de diciembre a vecinos y comerciantes de El Palomar en su segunda movilización para reclamar la vuelta de los vuelos comerciales low cost al aeropuerto local.

Las manifestaciones contra el Gobierno nacional de Alberto Fernández exigen la reapertura del aeropuerto luego de que el oficialismo decidió que solo esté operativo para vuelos militares porque no cumple con requisitos sanitarios exigidos por la pandemia del coronavirus.

Un grupo de autoconvocados, acompañados por dirigentes de la oposición, se movilizó por segunda vez debido al "impacto económico que el cierre de la terminal low cost producirá en los vecinos de la zona".

El repentino cierre de El Palomar desató una fuerte interna dentro del Gobierno

Sobre el cierre de el Aeropuerto de El Palomar, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich dijo: “Las mafias cerraron el Palomar para jorobar a la gente más humilde que viajaba”. "Son más de 10 mil empleos que se pierden por esta decisión del Gobierno. Dañan a quienes pudieron volar de forma más económica y a los trabajadores del aeropuerto que quedan en la calle", agregó en Twitter.

Vinimos a acompañar a los vecinos de El Palomar en su reclamo por el cierre del aeropuerto.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales PRO, Cristian Ritondo afirmó: “El cierre de El Palomar es un retroceso que nos indigna porque genera más desempleo y debilita el federalismo por la pérdida de conectividad entre las provincias argentinas. Con la destrucción de las obras de la anterior gestión el gobierno kirchnerista lo único que hace es perjudicar a la sociedad por el solo hecho de instalar un relato revanchista y odioso”.

También, el intendente de Vicente López, Jorge Macri señaló “El anuncio del cierre del aeropuerto de El Palomar es una muestra más de que el gobierno no acompaña a la agenda de los argentinos. En vez de preocuparse por generar más desarrollo dejan sin empleo a muchas personas. No podemos permitir la pérdida de más puestos de trabajo”.

En tanto, el diputado provincial Alex Campbell sostuvo: “El cierre de El Palomar es kirchnerismo en estado puro. Están dejando 1.000 personas que trabajan en forma directa y a otras 10.000 que indirectamente viven del aeropuerto sin empleo con el único objetivo de favorecer un manejo monopólico del mercado en manos de la empresa estatal que da pérdidas millonarias. En lugar de trabajar para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo el Gobierno las cierra”.

Pablo Biró: "El Palomar era un peligro, el cierre es de sentido común"

A su turno, el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, afirmó: "Venimos a acompañar a los vecinos de El Palomar. No pueden cerrar un aeropuerto. Le están dando la espalda a los comerciantes, a los vecinos y al crecimiento de nuestro país. El cierre de un aeropuerto es retroceder 20 años. A la Cuna de la Aviación Argentina no le van a cortar las Alas".

De la movilización también participaron los diputados nacionales María Luján Rey, Waldo Wolff; y los diputados provinciales Carolina Píparo y María Eugenia Brizzi.

