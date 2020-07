La Justicia imputó a Baby Etchecopar por insultar a las cajeras del peaje

La Justicia imputó al periodista Baby Etchecopar por sus dichos descalificativos hacia las trabajadoras del peaje durante su programa de radio, en agosto del año pasado, a quienes calificó de "boludas", "asquerosas" y "pendejitas". Facundo Moyano, exsecretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (Sutpa), denunció que se trató de un acto de "violencia" y "estigmatización" a las mujeres.

"A las chicas del peaje, manejadas por los Moyano, primero que está prohibido ponerse para el peaje la remera verde de camioneros, tienen las boludas las remeras verde de camioneros, y los boludos. Vamos a decir los dos ¿Y sabés que te hacen? Es increíble. A mí, hay algunas que me conocen, porque yo paso todo el día, te tiran la guita, no te la dan en la mano, porque saben que estás en contra", expresó el conductor el pasado 5 de agosto del 2019 en el ciclo "El Ángel" de Radio 10.

Además, en ese entonces, agregó: "Te juro por Dios. Son chicas chicas. Las grandes, no. Las pendejitas te miran con odio y te tiran la guita porque tienen la remera de camioneros. Eso en los peajes, pero ya se les termina, eh, porque viene el peaje automático donde no va a haber nadie".

La imputación al periodista la confirmó el legislador Facundo Moyano en su cuenta de Twitter, quien expresó que "es muy grave que este hombre siga ejerciendo violencia, estigmatización y discriminación a mujeres desde medios de comunicación y amparándose en libertad de expresión".

La justicia imputó formalmente a Baby Etchecopart por las frases agresivas y humillantes contra las trabajadoras de @Sutpacgt en 2019. (Sigue) pic.twitter.com/qYUnLDSDaf — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) July 13, 2020

Según el escrito judicial, Etchecopar "profirió frases contra empleadas que integran asociaciones gremiales de peajes en Argentina, alentando al odio contra aquellos, a raíz de sus ideas políticas. De igual modo, con dichas frases y de forma indirecta las injurió, difamó humillándolas y deshonrando la dignidad de aquellas".

Esta no es la primera vez que las frases del conductor generan repudio. A fines de julio del 2019, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que nuclea a los gremios aeronáuticos del país, repudió al conductor por sus violentos comentarios sobre la tarea de las azafatas. "No hagas la carrera de azafata. Anda a una casa de masajes. Por ahí te conviene, con final feliz. Ganas más plata en menos tiempo y siempre tenes algo caliente que llevarte a la boca y no la de un piloto", dijo el conductor.

