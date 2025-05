Kicillof apuntó contra el Gobierno por hablar de "baño de sangre" en provincia, aunque haya bajado la tasa de homicidios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó este lunes a la Casa Rosada porque habla de "baño de sangre" en esa provincia aun cuando la tasa de homicidios "ha descendido" en el distrito. En ese sentido, exhortó al Gobierno de Javier Milei a recomponer la coparticipación bonaerense para fortalecer la Seguridad y lo acusó de “caranchear con el dolor y explotar la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

"Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la provincia, ese descenso es aún mayor: 10,2%", señaló Kicillof en un extenso hilo de mensajes en la red X.

"Es cierto que la tasa de homicidios ha descendido. Pero al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’", advirtió y agregó que "cuando ocurre un hecho trágico en la provincia, desde el Gobierno nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas".

"Existe otra contradicción que no puede pasar por alto: frente a cada episodio de inseguridad grave —que lamentablemente siguen ocurriendo, y muchos— el presidente se desentiende, deserta y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores", alertó Kicillof y discutió: "¿En qué quedamos? ¿La seguridad es responsabilidad de los gobernadores —como dice Milei cuando se corre del tema— o es mérito del Gobierno nacional cuando hay ‘buenas’ noticias?".

El gobernador postuló que “la seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”, por lo que lamentó que Milei "se haya negado a reunirse" con él por el tema de la inseguridad "e insista con conductas tan poco adultas". "Aunque no se puede ‘festejar’ la baja de la tasa de homicidios, porque detrás de las estadísticas hay pérdidas y dolores reales, espero que los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor. Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto", agregó.

“Es indispensable seguir fortaleciendo un Estado sensible, presente y protector. El Gobierno de Milei todavía nos debe los recursos que nos quitaron: fondos que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses equivalentes a la compra de 10.000 patrulleros. Exigimos nuevamente su devolución”, alegó y cerró: “En estos tiempos tan frágiles, como decía el Papa Francisco, los Estados son más necesarios que nunca. Es prioridad de nuestro Gobierno y mandato de nuestro pueblo”.

Axel Kicillof inauguró este domingo el nuevo viaducto Papa Francisco en la rotonda Los Pinos de la Ruta Provincial N°4, en Almirante Brown. Sobre el desarrollo del acto, destacó la importancia del Estado en la ejecución de obras públicas y volvió a cuestionar al presidente Javier Milei, a quien le pidió que visite la provincia para comprobar “si sirve o no la obra pública”.

El gobernador recordó que ese proyecto era uno de los muchos que la actual gestión paralizó con la excusa de que la obra pública no sirve. “Nosotros reactivamos y finalizamos estas obras porque sabemos que son fundamentales para el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, aseguró. “Nos dicen que no hay plata para hacer estas obras, pero eso es falso. El Gobierno nacional pidió 20.000 millones de dólares al FMI y ninguno de esos dólares fue destinado a vivienda, educación, obra pública o vialidad”, señaló.

Acto seguido, cuestionó el destino de esos fondos que el Gobierno emplea “como si fueran propios” y remarcó: “Le digo a Milei que los recursos son del pueblo y tienen que regresar al pueblo”. "Decía Milei que abandonó la obra pública en Argentina porque eso no le sirve a las personas de bien. ¿De qué estás hablando? ¿En qué idioma? Esto era un desorden total, con mucho enojo y demora", agregó luego el gobernador.

"Le digo a Milei que agarre la Constitución y lea para qué está un presidente en Argentina, que lea lo que dice sobre el derecho a la educación, la salud y la vivienda", insistió y remarcó: "Lo que el Gobierno nacional abandonó sin justificación, nosotros lo retomamos. Seguimos y terminamos esta obra porque le sirve al pueblo de la provincia. No tenemos otro jefe ni dueño de nuestras acciones; no son millonarios ni inversores extranjeros. El único que decide aquí es el pueblo".

