La bronca de Luis Juez y el pedido de disculpas de Karina Milei

Luis Juez se quebró en una llamada en vivo en TN y dejó en claro que su intervención no tuvo nada que ver con la política partidaria. “Me callé la boca porque no quiero ser funcional a lo que he combatido toda mi vida. Pero me pongo a ver el programa de televisión y escucho una sarta de barbaridades increíbles”, comenzó.

El senador defendió al presidente Javier Milei y a su entorno. “Yo soy amigo del Presidente, no necesito nada del Presidente, no le he pedido nunca nada al Presidente. Lo defiendo desde la verdad”, aseguró. Y agregó las palabras que le dijo a Karina “La Jefa”: “Si hay un tema que a mí me enamoró de tu hermano fue la empatía que tuvo. Nunca ningún presidente, Johnny, nunca ningún presidente me dio bola en estos temas”.

Con la voz entrecortada, recordó que junto a la Cancillería lleva adelante gestiones para importar un tomógrafo de la India destinado a niños con parálisis cerebral: “Hace 60 días que estoy con el canciller y el embajador argentino en México trabajando. Eso demuestra el interés del Presidente”.

Juez también habló de su hija Milagro y del sentido de su cruzada: “Mi hija no va a tener nunca una pensión por discapacidad. Nosotros podemos sostenerla a ella, pero hay cientos de criaturas que no tienen la posibilidad de tener un padre que diga estas cosas y por eso me he cargado esta bandera”. Y enfatizó: “Yo no hablo por Milagro, hablo por los miles de milagros que no tienen quien pueda levantar la voz por ellos”.

El dirigente cuestionó la gestión del área en gobiernos anteriores: “Me reuní en tres oportunidades con el anterior director de discapacidad y le pedí agilizar la situación, buscarle el mecanismo. No alcanzaba con decir ‘no hay plata’, porque una silla de ruedas postural sale como un auto usado”. Además, denunció: “Se inflaron un padrón para tener una caja. Las pensiones que tendrían que tener los amigos de mi hija las tienen punteros políticos. Eso es absolutamente cierto. Ahora, eso no puede ser una excusa”.

Con un mensaje al oficialismo, remarcó: “Si lo quieren ayudar al Presidente, ayúdenlo de otra manera, muchachos. Si no tenés equipo, si no estás preparado, si no estás formado, es preferible decir: ‘De este tema no sé, porque no se puede aprender en la gestión’”. Y agregó: “Dios te ha bendecido dándote la oportunidad de gobernarnos. Hay que hacerlo con lo mejor que se tenga”.

Finalmente, rechazó con dureza los ataques personales: “No me ofendan, no me ofendan a mi hija. Es injusto lo que están diciendo. No se defiende la libertad ofendiendo, agraviando, insultando. Dejen de agraviar a mi hija que no se puede defender y que los únicos que la pueden defender somos nosotros”. Juez contó que recibió disculpas de Karina Milei, del jefe de Gabinete y del canciller: “Nosotros no pensamos esto, no sostenemos esas ideas. Quiero que lo sepas y te quiero pedir perdón”, le transmitió la secretaria general de la Presidencia. Pero advirtió: “No me pidan a mí que me convierta en un empleado. Yo no soy un empleado doméstico de nadie”.