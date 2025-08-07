La Cámara Nacional Electoral revirtió la decisión de los cambios de los lugares de votación en La Matanza

La Cámara Nacional Electoral dispuso que queden sin efecto los recientes cambios de establecimientos de votación en la sección electoral número 61 de La Matanza, efectuados por el juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Dr. Alejo Ramos Padilla. Por el momento, en el resto de los distritos bonaerenses se mantendrán las modificaciones que se habían realizado para las elecciones desdobladas que se realizarán el domingo 7 de septiembre en la provincia más poblada del país.

Los jueces del Tribunal, Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera emitieron hoy, una resolución en virtud de lo ya decidido a fines de 2024, sobre el proyecto de modificación de circuitos electorales que debía “posponer[se] para su tratamiento una vez concluido el proceso electoral nacional”.

En este contexto, el reciente cambio de los establecimientos de votación en esa jurisdicción es extemporáneo e imprevisto, dado que el Juez Federal había resuelto que convocaría a las agrupaciones políticas a una audiencia presencial para tratar la cartografía electoral de La Matanza, una vez concluido el proceso electoral del año 2025.

En consecuencia, para la Cámara Nacional Electoral resulta necesario revertir el cambio dispuesto por el Juez de primera instancia, de los lugares de votación en dicha sección, a fin de resguardar el derecho de los electores a conocer adecuadamente la ubicación de los establecimientos de votación y, de ese modo, promover la mayor participación electoral posible y mitigar el ausentismo.

Noticia en desarrollo