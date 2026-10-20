La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid, ratificó este martes su apoyo a los trabajadores del subte detenidos durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. En una conferencia de prensa, la entidad repudió el procedimiento de la Policía de la Ciudad y se declaró en estado de alerta.

El encuentro se realizó en la sede central de la CATT, ubicada en la avenida Jujuy 1074, luego de la liberación de los referentes sindicales. Los dirigentes calificaron lo ocurrido como una “avanzada represiva contra el derecho al reclamo” y la representación sindical, y anticiparon que analizarán los próximos pasos en función de cómo evolucione la situación de los trabajadores involucrados.

Se empieza a normalizar el Subte tras la liberación los metrodelegados detenidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De la conferencia participaron también Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros; Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), y Néstor Segovia, referente de los metrodelegados. La presencia de representantes de distintos sectores gremiales expresó el respaldo sindical a los trabajadores detenidos.

Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte

La detención de los delegados que desató el conflicto en el subte

El conflicto comenzó durante la mañana, cuando trabajadores del subte realizaban una protesta con apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas. La medida respondía a la suspensión de un empleado y derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad que terminó con la detención de dirigentes gremiales y otros trabajadores.

Durante el procedimiento hubo empujones y se utilizó gas pimienta, según la información difundida sobre el episodio. Entre los detenidos estuvieron Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, referentes de los metrodelegados. Las detenciones provocaron el rechazo de distintos sectores sindicales y políticos, mientras que los trabajadores interrumpieron el servicio en las seis líneas y el Premetro.

La liberación de los dirigentes destrabó la situación inmediata y permitió anunciar el fin del paro. Sin embargo, los representantes gremiales sostuvieron que lo ocurrido no debe analizarse únicamente como una disputa vinculada con el funcionamiento del subte.

La CATT, la CGT y la CTA cuestionaron el operativo policial

Durante la conferencia, los referentes sindicales defendieron el derecho a la protesta y a la huelga, y cuestionaron la respuesta del Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri. También expresaron su preocupación por las medidas que, según plantearon, pueden afectar la actividad gremial y los derechos de los trabajadores.

Los reclamos incluyeron las condiciones laborales, la situación de los empleados y la participación de empresas tercerizadas en tareas de mantenimiento del subte. Para los dirigentes, el episodio se inscribe en una discusión más amplia sobre las relaciones laborales y las respuestas oficiales frente a los conflictos sindicales.

La convocatoria de la CATT había sido anunciada durante el mediodía para las 15, con el objetivo de informar los pasos a seguir tras las detenciones. La entidad reúne a gremios de distintas ramas del transporte, entre ellos camioneros, ferroviarios, marítimos, portuarios y trabajadores del subte.

Cómo sigue el conflicto sindical tras el levantamiento del paro

El restablecimiento del servicio no implica el cierre de la disputa entre los metrodelegados y las autoridades porteñas. Los representantes gremiales advirtieron que seguirán atentos a las consecuencias del operativo, a la situación laboral de los trabajadores involucrados y a cualquier eventual sanción.

La conferencia también funcionó como una señal de respaldo de distintos sectores del sindicalismo a los trabajadores del subte. En ese marco, los dirigentes plantearon que podrían profundizar las medidas de fuerza si consideran que sus reclamos no reciben una respuesta.

LB/ML