La CGT apuesta a la vía judicial y descartó movilizarse al Congreso este viernes

La conducción de la CGT dio un giro de timón y trasladó el escenario de su pelea contra el Gobierno desde las puertas del Congreso hacia los tribunales de la calle Talcahuano. Los principales gremios decidieron detener las protestas por la sesión del Senado prevista para este viernes, donde el oficialismo buscará convertir en ley la reforma laboral. En lugar de una movilización masiva frente al Palacio Legislativo, la central obrera eligió una marcha más acotada para el próximo lunes hacia la Plaza Lavalle, con el objetivo de acompañar la presentación de un recurso de amparo contra la norma.

Con este movimiento, la cúpula se desmarcó definitivamente del ala combativa nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que ratificó un paro de 36 horas con movilización. La mayoría de los dirigentes que integran la "mesa chica" consideró que no existe clima social para otra protesta de gran escala y optó por un esquema moderado. De hecho, la convocatoria del lunes no incluyó a los trabajadores de base ni a los afiliados, sino que se limitó a la participación de dirigentes y cuerpos de delegados.

En desarrollo...