La Corte rechazó un recurso del fiscal Snopek, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa del fiscal federal Francisco Snopek, acusado de haber agredido a su esposa y encerrado a efectivos policiales que acudieron en su auxilio en un episodio ocurrido en mayo de 2022, en la provincia de Salta, en un contexto de violencia de género.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo de la defensa por “falta de fundamentación autónoma” y por no haber refutado los fundamentos de la sentencia cuestionada. Snopek buscaba la recusación del juez Federico Armiñana, aunque la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta ya había rechazado el pedido.

El fiscal se encuentra investigado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, daños, privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad, todos en concurso ideal.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de mayo de 2022. Snopek, en presunto estado de ebriedad, habría agredido físicamente a su esposa —quien se encontraba al cuidado del hijo de ambos, de apenas cuatro meses—, provocándole lesiones en el brazo y la cabeza.

Tras un llamado al 911, un patrullero acudió a la vivienda y los efectivos denunciaron haber sido insultados y retenidos contra su voluntad por el funcionario. “Negro de mierda, no sabés con quién te metés, yo te pago el sueldo”, habría dicho Snopek a uno de los policías, según consta en el expediente. Incluso empujó a una mujer policía y causó daños materiales dentro del domicilio.

En 2024, el procurador general interino Eduardo Casal impulsó un juicio político ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal para determinar si el fiscal debía ser removido de su cargo por “incumplimiento del deber de observar buena conducta o ineptitud sobreviniente”.

Snopek permaneció con licencia psiquiátrica durante tres años y, pese a intentar reincorporarse a su cargo en julio pasado, el fiscal general de Salta, Carlos Amad, le prohibió el acceso al edificio del Ministerio Público. Actualmente, cumple tareas remotas desde la Unidad Fiscal de Jujuy, mientras continúa bajo investigación.

