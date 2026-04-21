La dirigencia política y empresarial se reunió en la cena anual de CIPPEC bajo la consigna “Crecer o crecer”

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó este 20 de abril su tradicional cena anual en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde más de mil referentes de la política, el empresariado y la diplomacia se congregaron bajo el lema "Crecer o crecer", con eje en la construcción de acuerdos para el desarrollo económico.

El evento, que coincidió con el 26° aniversario de la institución, marcó el debut de Luciano Laspina como director ejecutivo, quien junto al presidente del Consejo de Administración, José Orlando, instó a construir una hoja de ruta compartida para los próximos diez años.

Fabián Perechodnik

Emilio Monzó y Martín Tetaz

Bajo una lluvia persistente que marcó el ingreso de los invitados, la velada reunió a una amplia delegación del Gobierno nacional. Entre los presentes se destacaron las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

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También asistieron figuras parlamentarias como los senadores Patricia Bullrich, Luis Petri, y el diputado Cristian Ritondo, además de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y la excanciller Diana Mondino.

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Durante la velada, las autoridades de CIPPEC plantearon la necesidad de construir acuerdos políticos de largo plazo y consolidar una agenda basada en evidencia. El director ejecutivo, Luciano Laspina, señaló que el país enfrenta el desafío de avanzar en reformas estructurales y sostuvo: “Crecer o crecer es lo que necesitamos los argentinos después de una década de estancamiento”.

Ricardo Gil Lavedra

En esa línea, planteó la importancia de una articulación entre el Estado —en sus distintos niveles— y el sector privado, con el objetivo de impulsar una transición hacia una economía orientada al desarrollo sostenido. También remarcó que existen reformas pendientes, como las vinculadas al sistema previsional, impositivo y fiscal, consideradas centrales para la competitividad y la estabilidad de largo plazo.

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Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, José Orlando, enfatizó que la Argentina se encuentra en la "antesala de una gran oportunidad" gracias a sus recursos naturales y una sociedad dispuesta al cambio, aunque aclaró que la riqueza solo se concreta mediante políticas que incentiven la creatividad y la iniciativa económica.

El llamado central de la organización fue la búsqueda de un "acuerdo político básico y duradero" que trascienda las ideologías y garantice reglas claras, como el equilibrio fiscal y el respeto a los contratos.

La convocatoria también tuvo un marcado carácter internacional. Asistieron los embajadores Wei Wang (China), Peter Lamelas (Estados Unidos), Julio Glinternick Bitelli (Brasil) y Dieter Lamlé (Alemania), además de representantes de organismos multilaterales como Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF) y Rafael Ramírez (UNICEF).

Desde el arco opositor y sindical, se sumaron los diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz, junto a los secretarios generales Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA).

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Diana Mondino

Germán Martínez

Ritondo pidió "aflojar un poco" ante la polémica por Adorni

En la antesala del evento, el diputado nacional y jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, destacó la figura de Luciano Laspina como el nuevo conductor de CIPPEC, calificándolo como una persona con "conocimiento y una mirada distinta" para integrar los temas de la agenda social.

Cristian Ritondo

Consultado sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el legislador sostuvo: “El Gobierno, principalmente el presidente Javier Milei, es quien pone y saca a los funcionarios. Ahí tiene que estar la preocupación; no en nuestro caso, que somos aliados. Quiero que Manuel Adorni responda preguntas que tienen que ver con el funcionamiento del Gobierno, pero no me voy a montar en ningún show, por lo que están diciendo de un lado y del otro. Están hace tres meses con esto, me parecen que tienen que aflojar un poco".

GD/ML