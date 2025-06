La expresidenta impugnó ante la Justicia las limitaciones a las visitas

Tras la respuesta del Tribunal Oral Número 2 al pedido de aclaratoria formulado por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el uso del balcón del lugar donde esta misma semana quedó detenida y deberá cumplir la condena en la causa Vialidad, la exjefa de Estado comenzó a cuestionar de manera individual las condiciones de su arresto domiciliario.

CFK vio como un gris, el punto 2 de la resolución de su prisión domiciliaria donde el tribunal le exigió “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Ante ello los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso, el mismo día le pusieron fin a la incertidumbre al recordarle que no se le ha vedado el uso y goce de ningún espacio de su casa, pero puntualizaron que el criterio que se espera es de prudencia y sentido común “para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes”.

Ahora Cristina formalizó la primera presentación donde objeta de manera directa y demanda revocar unas reglas de conducta dispuestas por el tribunal que exige autorización judicial para cualquier persona fuera de su grupo familiar, custodia, médicos o abogados para visitarla en su departamento de San José 1111.

Para sus defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la condición del tribunal “presenta una llamativa falta de fundamentación” pues no se indica concretamente “cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a Cristina “siquiera de manera aproximada” y tampoco el criterio que adoptará el tribunal para responder a las peticiones.

Beraldi y Llernovoy le hicieron saber al tribunal que son más las personas que deben acceder al departamento de su clienta sin permiso alguno como sus contadores, los apoderados

que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre, los peritos que intervienen en otros procesos judiciales y los asesores que la asisten “para continuar desarrollando actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena”.

Los letrados señalaron que su clienta “no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos” por lo que piden den marcha atrás la obligación de presentar la lista de familiares, médicos y abogados con ese telón de fondo, Cristina aguarda por una visita muy importante que se concretará durante los primeros días del próximo mes. El presidente Luiz Inázio “Lula” Da Silva aprovechará su presencia en la cumbre del Mercosur en Buenos Aires el 2 y 3 de julio para ir a ver a la exmandataria con quien mantiene una histórica y sólida relación, esto fue confirmado por el Diputado del PT, Paulo Pimenta también cercano a “Lula”. A las claras, la visita del mandatario brasileño se convierte en el primer respaldo internacional presencial para con Fernández de Kirchner.

Finalmente la exvicepresidenta tiene hasta las primeras horas del próximo lunes para elevar esa nómina ante el Tribunal Oral Federal Número 2.

Su planteo da a entender que no consignaría dicho listado a la espera de respuesta de la Justicia. No obstante y según pudo conocer PERFIL, el reclamo de la antigua jefa de Estado no frena plazo alguno de lo previamente requerido por el tribunal que pasará a analizar el planteo actual y seguramente le responderá durante la semana.

Cristina dejó en claro que de no recibir una respuesta favorable por parte de los jueces Basso, Gorini y Giménez Uriburu insistirá ante la Cámara Federal de Casación. Allí pasará a intervenir la Sala IV de ese tribunal integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, los mismos que por mayoría ratificaron en segunda instancia la condena de 6 años que empezó a cumplir desde esta misma semana.

No se descarta que los abogados de Fernández de Kirchner también objeten otras de las condiciones de la domiciliaria como el de la tobillera electrónica que Cristina ya tiene colocada.Por último se

espera que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola formalicen su apelación a la domiciliaría que habían adelantado a través de la opinión que le confirió el tribunal cuando la condena quedó firme y la defensa de Cristina exigió acceder al beneficio.

Luciani y Mola señalaron que no hay condiciones suficientes para conceder la ejecución de la pena

bajo el régimen domiciliario, de la cual dejaron en claro que es excepcional y que no se advierten razones humanitarias para concederla.