La Iglesia reunió a movimientos y sindicatos e invitó a Kicillof

En un escenario marcado por la ultrapolarización, la Iglesia Católica logró una potente foto de unidad en el conurbano bonaerense. Más de 500 dirigentes políticos, gremiales, rectores universitarios y miembros del Poder Judicial se dieron cita en el Pequeño Cottolengo de Don Orione, en Almirante Brown, para participar de la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización”.

El evento, organizado por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires, nació de una gesta iniciada en mayo tras un cónclave entre el presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, e intendentes clave de la provincia. La convocatoria de este sábado mostró un músculo político transversal, como destacaron los organizadores ante PERFIL. Porque contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, además de una nutrida delegación de obispos de diversas diócesis de la región metropolitana.

A su vez, se congregaron funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores de distintas fuerzas, y cúpulas de la CGT, la CTA, la UTEP y entidades empresarias como CAME y FEBA. El ámbito judicial estuvo representado por figuras como el juez de Casación Federal Alejandro Slokar y el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, mientras que el sector académico aportó la mirada de rectores de ocho universidades nacionales.

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El documento final emitido tras el trabajo en comisiones dejó definiciones de fuerte contenido político y social. “Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentran afectadas por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común”, alertaron los firmantes.

Haciendo eco de la encíclica “Fratelli Tutti”, el texto llamó a “poner a la política como la forma más alta de caridad” y advirtió que esta no debe someterse a los dictámenes del “paradigma eficientista de la tecnocracia”, uestionando tanto los populismos demagógicos como las formas liberales al servicio de los poderosos.