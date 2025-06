Cristina Kirchner volvió a analizar la coyuntura política con un audio como el que envió la semana pasada para la manifestación por su liberación en Plaza de Mayo. El mensaje fue lapidario contra el gobierno de Javier Milei y la expresidenta aseguró que “la macroeconomía está para el tuje”.

La Bancaria realizó este jueves 26 de junio su 52° Congreso Nacional. “Construir Unidad” fue la consigna del encuentro que encabezó su secretario general, Sergio Palazzo, y que contó con la presencia de 140 congresales de las 53 seccionales y más de mil delegados de todo el país.

Para el evento, Cristina Kirchner envió un audio en el que agradeció a los trabajadores del sindicato bancario por su acompañamiento y participación en la marcha del 18 de junio. Además hizo un análisis de la situación que atraviesa la Argentina en materia económica, política y social.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“A todos los compañeros y compañeras que hoy están participando de este 52 Congreso Nacional de La Bancaria y que denominaron ‘Construir Unidad’, toda mi fuerza y todo mi corazón ahí”, comenzó CFK.

La expresidenta luego agregó: “Antes que nada, quiero agradecerles profundamente su participación en esa fantástica e increíble movilización a Plaza de Mayo del 18J”.

La Justicia suspendió el decreto de Javier Milei que transformaba el Banco Nación en una Sociedad Anónima

“Este modelo económico se cae”, pronosticó Cristina Kirchner y sostuvo que “estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo".

"No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo”, agregó.

52° Congreso Nacional de La Bancaria

Sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, la expresidenta afirmó: “Voy a pasar por alto la circunstancia de que hace unos días el Toto Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país”.

Cristina Kirchner agregó: “Bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo”.

Más adelante, CFK advirtió: “Ayer el gobierno ni siquiera pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos” y explicó: “Por el 58% que pudo rollovear, tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación”.

El PJ bonaerense se reúne este viernes para respaldar a Cristina Kirchner y buscar una lista de unidad

Cristina Kirchner también hizo foco en la salida de divisas: “Este trimestre la cuenta corriente registró un déficit de más de 5.000 millones de dólares” y agregó: “En abril se llevaron la bonita suma de casi 2.200 millones de dólares” y “en mayo nos dicen que están en los 1.700 millones más o menos”.

“Osea, en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares. Ésta así, a muy a vuelo rasante, ésta es la macro, que está claro que no le cierra por ningún lado”, afirmó. Luego, profundizó: “¿Y con la micro cómo andamos? Y bueno, ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social”.

Sergio Palazzo

En ese sentido, expresó: “Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar, o sea, no se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer”.

El Gobierno prorrogó la baja de retenciones al trigo y la cebada: ¿Qué pasa con la soja y el maíz?

“La verdadera grieta es esta”, dijo. “Una argentina que puede viajar al exterior y otra que no llega con la comida a fin de mes. Esta es la verdadera grieta que el poder económico está generando en la Argentina a través del gobierno de Milei”.

La exmandataria también apuntó: “El poder económico de nuestro país tiene un sesgo depredador, tiene una cosa de antinacional, tiene una cosa de fugador de dólares”.

Cristina Kirchner sobre el poder adquisitivo durante su presidencia

En otro pasaje, Cristina evocó el rol de Néstor Kirchner: “Néstor recuperó el trabajo. Y tengo el orgullo, si se me permite, decir que si él recuperó el trabajo, nosotros después a ese trabajo le hicimos dar y recuperar el poder adquisitivo”.

“Que la cuenten como quieran”, afirmó. “2015, la más alta participación en el PBI de la historia argentina de los trabajadores”.

"Pettovello's masterclass": el Gobierno asegura que la pobreza bajó al 31,7 % y Milei lo festejó

Sobre las razones de su proscripción, Cristina Kirchner manifestó: “Porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha”.

“No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente arrasando derechos y soberanía política y económica haya resultado en vano. No, esta gente no hace las cosas en vano”, agregó.

En tono más personal, la expresidenta sostuvo: “Todo esto que les digo hoy no es para amargarnos ni lamentarnos, que acá no se murió nadie, así que a llorar a la iglesia o al campito, como decíamos en Santa Cruz”.

Qué hacer con Cristina

Cristina Kirchner luego destacó el rol del gremio bancario: “Ustedes, los bancarios, como trabajadores organizados, formados e informados, son una de las piezas fundamentales del rompecabezas que hay que volver a armar en la Argentina”.

“Cuando el sector financiero sólo sirve para la especulación y la fuga, termina mal la historia”, aseguró. “La crisis de la dictadura cívico-militar provocó una caída de bancos y financieras”, recordó, y sumó: “El 2001, con el corralito hay gente que todavía sigue teniendo sus dólares o sus pesos en la casa porque nunca más volvió a confiar en un banco”.

“Recordar lo que hicimos entre 2003 y el 2015, cuando se reorientó el ahorro y la inversión a un modelo de desarrollo económico. Ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a retomar y a llevar a la calle”, concluyó CFK.

NG/ff