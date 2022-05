La oposición celebró el debate sobre boleta única y apuntó a CFK

La oposición se anotó esta semana un punto a favor con la incorporación en la agenda de distintos proyectos para adoptar la boleta única de papel en los próximos comicios de 2023 y desterrar la histórica lista sábana, que va perdiendo lugar en todo el mundo. Se trató de una movida conjunta de Juntos por el Cambio y de otros espacios como el Interbloque Federal, con la idea de presionar al oficialismo para cumplir con una promesa que el propio ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro hizo para el 2022, año no electoral. Desde un comienzo ya sabían que era inviable lograr la aprobación en el recinto durante la sesión especial, porque el tema no tenía dictamen y se necesitaban los dos tercios de las voluntades para darle curso, pero el resultado no fue despreciable.

Así es como se logró emplazar la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que aún no fueron definidos sus integrantes y arrancar con la discusión el próximo miércoles, en un plenario en el que también participará Presupuesto y Hacienda. Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, la idea es llegar al martes 31 de mayo con el debate lo más avanzado posible para lograr dictamen.

A través de una moción presentada por la diputada del PRO Silvia Lospennato, la oposición pudo medir su fuerza y ya sabe que tiene lo suficiente para forzar al menos la media sanción. Con 132 votos a favor y 114 en contra, puso en aprietos al oficialismo que salió a minimizar el asunto.

La propia Cristina Kirchner mostró la molestia con el apuro opositor y en su reaparición en Chaco dedicó un párrafo. “La gente no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler y mirá el Parlamento. “Ayer la oposición, o el poder opositor, cuál era la preocupación frente a este escenario que sufren tantos argentinos, la boleta electrónica. Vos te imaginás alguien que no tiene laburo, que no le trataron la ley de alquileres, ¿en qué están?”.

La respuesta opositora no tardó en llegar. Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del Interbloque Federal, cuestionó que “ahora Cristina Kirchner critica a quienes proponemos Boleta Unica de Papel porque supuestamente no es importante para la sociedad. Lamento el ninguneo. No hay que entrar en la confrontación; vamos a seguir trabajando para aprobar la #BUP con amplio consenso”.

En igual sentido se pronunció el jefe del bloque radical Mario Negri, quien ironizó que Cristina Kirchner “eligió ir al Chaco a despotricar contra la boleta única’’. Justo al Chaco, uno de los feudos donde más se manipula la voluntad de los votantes”. El cordobés marcó además, que su reacción “es la mejor señal de que estamos en el camino correcto para mejorar el sistema electoral. Tiene miedo”.

La movida generó divisiones internas

La maniobra opositora para incorporar al temario parlamentario la adopción de la boleta única de papel para 2023 mostró algunas diferencias en el seno de los distintos bloques, que no votaron de manera unificada la estrategia. Tal fue el caso de la izquierda, que se dividió entre tres abstenciones de los diputados Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Nicolás del Caño, en contraposición al voto a favor de Romina Del Plá.

“Nos querían plantear que con la boleta única vamos a resolver los problemas de la democracia argentina. Discutamos de verdad las trampas enormes que hay en cada elección. Hay una agenda parlamentaria muy alejada de la vida real y cotidiana”, planteó Bregman para justificar su abstención. Para los partidos minoritarios, la opción de la boleta única resulta más favorable al momento de ubicarse en similares condiciones en el cuarto oscuro frente a los grandes espacios políticos.

Precisamente, esa fue la lectura de Del Plá quien recordó que desde el Polo Obrero “somos partidarios de superar el actual régimen de votación que premia a los aparatos”. Ese fue el razonamiento de los libertarios, quienes también aportaron cuatro votos a favor de Javier Milei, José Luis Espert, Carolina Píparo y Victoria Villarroel.

En tanto, el interbloque Provincias Unidas, habitual aliado del oficialismo, fue otro de los sectores que mostró las diferencias, con el acompañamiento de los rionegrinos Agustín Domingo y Luis Di Giácomo, Carlos Figueroa del Movimiento Popular Neuquino, contra el voto negativo de Carlos Fernández, del Frente de la Concordia Misionero, y la ausencia de su colega de bancada Diego Sartori.

Alquileres y créditos UVA se tratan en Diputados

Luego de la apertura del debate en Diputados para alcanzar una nueva ley de Alquileres, avanza también un acuerdo para tratar la situación de los deudores con créditos hipotecarios UVA, complicados en un contexto de alta inflación y aumento constante de sus cuotas mensuales.

El diputado radical Julio Cobos fue quien arrancó con la movida en el inicio de la semana con un pedido de sesión especial, que con el correr de los días se transformó en un acuerdo en un plazo de 30 días de tres proyectos que abordan la temática. De acuerdo a las estimaciones, hay 120 mil deudores en esta situación, lo que amerita una revisión por parte del Congreso. Como el tema también es de interés para el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Ma-ssa y el jefe del bloque del Frente de Todos Germán Martínez suscribieron un entendimiento con el colega del radicalismo Mario Negri para fijar un cronograma de trabajo.

Será a través de un plenario de Presupuesto y Hacienda y Finanzas y apuntará a modificar el modo de actualización de las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un sistema que tenga en cuenta el avance de los precios en la construcción en vez de la inflación a nivel general.

En lo que respecta a la Ley de Alquileres, el miércoles se retomará la discusión en la Comisión de Legislación General luego de las jornadas de debate en las que pasó más de un centenar de expositores de los distintos sectores.

Hay más de treinta proyectos que buscarán unificarse al menos en un par de dictámenes, con la intención de llegar al recinto lo más pronto posible y pasarlo al Senado, para cumplir con el objetivo inicial de tener nueva ley en 90 días.