La Provincia espera respuesta de los bonistas hasta el 5 de febrero

El plazo para lograr el 75% del consentimiento de los acreedores para postergar hasta mayo el pago de US$ 250 millones del PB21 que vence el domingo era el 22 de enero. Ese día el gobierno bonaerense extendió el límite de consulta hasta el 31 de este mes. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof dijo ayer que el 5 de febrero “sería la última oportunidad en el esquema de aceptación de esto”. Ese día termina el período de 10 días de gracia que hay desde el vencimiento original antes de que se declare formalmente el default.

El mandatario provincial comentó en declaraciones a radio La Red que los bonistas “pidieron un plazo mayor en las conversaciones que tuvimos” porque “piden determinadas precisiones”, en tanto remarcó que la negociación se está desarrollando “en buenos términos” y hay otros acreedores que “ya aceptaron la oferta”.

Sobre la complejidad de la negociación, Kicillof indicó que “es un bono cuya propiedad está bastante dispersa” y señaló que “el fondo que más tenencia tiene (Fidelity) es un 16%”.

“Entonces, está muy atomizado y las cláusulas de estos bonos dicen que para que la aceptación se haga general, necesitás una aprobación del 75%, es muy exigente”, argumentó Kicillof, quien además señaló que el día 5 de febrero “sería la última oportunidad en el esquema de aceptación de esto, o si no, ya estamos cerca del vencimiento”.

El gobernador reprochó que “ha sido un espanto cómo endeudaron a la Nación y a la Provincia en cuatro años”, y sostuvo que “los acreedores internacionales que tomaron toda esta deuda conocen” esa situación, y contó que apenas asumió los llamó “para que hicieran propuestas y buscarle una solución consensuada y constructiva”.

También reiteró que no se le propuso “una quita” a los bonistas, y ratificó que los recursos de la caja de la Provincia “no alcanzan para afrontar ese vencimiento”.

En este marco, justificó que la proposición de posponer el vencimiento al 1° de mayo es porque en ese mes “van a estar las cosas un poco más claras con respecto al diálogo que está llevando adelante la Nación” en la negociación de su deuda.

Tras este vencimiento “siguen otros de US$ 3 mil millones”. Según Kicillof, la ex gobernadora María Eugenia Vidal en cuatro años tuvo vencimientos por US$ 4.500 millones. “Nosotros en cuatro años vamos a tener US$ 8.800 millones. Está mal diseñada la deuda de la Provincia”.

Oposición. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad, pidió al Poder Ejecutivo que “informe la hoja de ruta” de la negociación de la deuda que lleva adelante con los tenedores del bono BP21. El legislador manifestó a Télam que junto a su par del Senado, Roberto Costa, solicitaron que se dé cuenta sobre “los criterios a adoptar” con los acreedores.

Las colocaciones privadas, en alerta

Un default en la provincia de Buenos Aires podría complicar también las colocaciones de deuda de empresas privadas que se retomaron en el último tiempo.

El analista Pablo Castagna, de Balanz Capital, evaluó a PERFIL que “el riesgo de entrar en default es que mucho más alto que pagar estos US$ 250 millones, es el ruido en los mercados, es encarar la Nación un proceso de negociación más amplio con los acreedores en pie de guerra, es estar otra vez fuera de los mercados internacionales y esto complica el crédito privado” cuando “está habiendo algunas colocaciones privadas corporativas, de poco monto y a corto plazo”.

“En el último mes y medio le colocamos crédito en dólares y en pesos a empresas corporativas privadas como Genneia, YPF, John Deere, estamos saliendo con una colocación de Cresud el lunes”, que sale a buscar alrededor de US$ 240 millones en el mercado de capitales. “De a poco los corporativos están volviendo al mercado de capitales y sería una bomba un default en la Provincia”, consignó Castagna.