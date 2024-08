Luego de que el Gobierno confirmara que el presidente Javier Milei vetará el proyecto que sancionó el Senado para establecer una nueva fórmula que actualiza las jubilaciones, dirigentes de todo el arco político salieron a responderle. Los referentes de distintos partidos manifestaron su repudio ante la decisión de los libertarios de dar marcha atrás con la norma que fue aprobada con 61 votos a favor y ocho en contra en la Cámara Alta.

"Ante el veto presidencial hay que responder con un paro nacional y movilización masiva", expresó el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, uno de los primeros en manifestarse. A través de un mensaje en la red social X, añadió: "Insistir en ambas cámaras con dos tercios para rechazar el veto y que se obligue al gobierno a promulgar la Ley. Basta de ajustar a los que trabajaron toda su vida”.

Milei confirmó que vetará el aumento de jubilaciones: "Proyecto irresponsable, ilegal e inconstitucional"

En una línea similar se pronunció Margarita Stolbizer, líder del GEN e integrante del bloque Encuentro Federal en la Cámara baja, ante la posibilidad de que la oposición insista con el proyecto para vencer el veto de Milei. "Es tiempo de defender la democracia y la república. Es tiempo del Congreso, como lo fue ayer, para frenar el atropello a las instituciones, a los pobres y a la clase media", escribió.

"Vamos a insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley", adelantó la legisladora. Después, se manifestó acerca de la foto que compartió el Jefe de Estado en sus redes sociales junto a quienes forman parte de su equipo económico: "Solamente una manga de varones sinvergüenzas puede reírse por seguir jorobando a los jubilados. La ley votada por el Congreso apenas les cubre parte de la pérdida por inflación".

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria (UxP), Juliana Di Tullio, explotó contra la Administración de La Libertad Avanza y trató a Milei de "degenerado social", término similar al que había empleado el mandatario al decir que los legisladores eran unos "degenerados fiscales" porque la nueva fórmula ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

"Lo que va a vetar el presidente son 66 mil pesos para cada jubilado y jubilada. Por eso el irresponsable y degenerado social es él", dijo la dirigente kirchnerista. "Lo que hizo fue construir un escenario con el 55,5% de pobres y 17,5% de indigentes en ocho meses", argumentó.

En tanto, la diputada Julia Strada, que forma parte del mismo espacio que Di Tullio, expresó en la plataforma ex Twitter: "¿Qué se votó en el Senado sobre jubilaciones? ¿Qué es lo que Milei se resiste a reconocerle a los jubilados? NO QUIERE QUE COBREN $317.700 DE JUBILACIÓN MINIMA".

Luego, explicó que la norma sancionada garantiza "que la jubilación mínima con bonos no puede ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto" y que acorde a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso "los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año".

Otro de los dirigentes que se manifestó sobre el veto presidencial fue Álvaro de Lamadrid, ex diputado radical. "Sabemos que le ley de movilidad jubilatoria no es suficiente pero es necesaria para que no se mueran de hambre los jubilados. Que el ajuste lo pague la casta corrupta que saqueo el país". Y cerró su mensaje en redes diciendo: "NO AL VETO".

Veto a la reforma jubilatoria: el mensaje del Gobierno

En un comunicado de la cuenta de X de la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que este proyecto "tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno". También informó que Milei "se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará".

"Se trata de un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años", agregaron.

Por último, concluye diciendo que en caso de ser promulgada, esta ley obligaría "al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medida como estas, hoy son mayoritariamente pobres".

