La respuesta de Aníbal Fernández a Berni: "Su gesto es de un mercenario"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le respondió esta mañana a su par provincial, Sergio Berni, que se había quejado de la supuesta inacción del gobierno nacional durante la tragedia por la cocaína adulterada que dejó 24 muertos la semana pasada. "No quiero pelear con él, no tiene sentido y tengo mucho trabajo para hacer", dijo el funcionario nacional.

De ese modo, Fernández buscó bajarle el tono al enfrentamiento que se desató la semana pasada entre ambos funcionarios, cuando Berni calificó de "patético" al tweet en tono de burla que publicó el ministro nacional. De todos modos dijo que "yo no voy a estar respondiendo; lo suyo es un gesto de un mercenario, es un paso de comedia conocido".

Sergio Berni criticó a Aníbal Fernández en la crisis de la cocaína adulterada: "Trabajamos en absoluta soledad"

Así, el funcionario nacional criticó a Berni por haber hecho declaraciones en Radio Mitre, donde había cuestionado al Ministerio de Seguridad nacional al decir que durante la tragedia "tuvimos 24 horas de inacción total".

Sin embargo, Aníbal Fernández dijo esta mañana al ingresar a la sede del Ministerio de Seguridad que "dos no pelean si uno no quiere; y yo no quiero pelear con Sergio Berni, quien fue mi amigo muchos años. No tiene sentido y tengo mucho trabajo para hacer".

Sin embargo, el funcionario dijo que no es cierto lo que dijo Berni sobre la "inacción" del Ministerio nacional en pleno operativo para mitigar el efecto de la cocaína adulterada. "Lo que dice es mentira, yo actué inmediatamente", afirmó.

Aníbal Fernández y la defensa de su gestión

Durante las declaraciones radiales que dio el fin de semana, Berni había defendido su gestión en la Provincia y la había diferenciado de la que encabeza Fernández a nivel nacional.

Por ello, a modo de defensa, Aníbal Fernández le dijo a la prensa que "desde que estoy al mando de las fuerzas hemos allanado varias cárceles en relación al narcotráfico. Pero las investigaciones requieren un trabajo muy fino".

Cocaína envenenada: bloques provinciales de JxC reclaman explicaciones de Berni y Kreplak

A su vez, agregó: "Todas las causas están en cabeza de la provincia y de las fuerzas federales; pero también necesitamos que los jueces y fiscales trabajen y nos den las instrucciones precisas para que podamos actuar en consecuencia".

Antes, Berni había dicho que "las provincias deberían tener prohibido actuar en narcotráfico porque es la puerta de la corrupción a la policía y a la justicia provincial. ¿Pero la Nación está en capacidad de actuar? No. De hecho tuvimos 24 horas de inacción total".