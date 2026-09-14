La respuesta de Rottemberg a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes: “Es una foto, no la película completa”

El empresario teatral Carlos Rottemberg relativizó el video de la avenida Corrientes que Javier Milei y Luis Caputo utilizaron durante el fin de semana para cuestionar la idea de que “la gente no llega a fin de mes”. Para el productor, las imágenes de una multitud en la tradicional calle porteña muestran una situación puntual y no reflejan el panorama completo de la actividad.

“Es una foto y no la película completa de la actividad”, sostuvo Rottemberg al ser consultado sobre el video que se viralizó en redes sociales y que luego fue compartido por el Presidente y el ministro de Economía.

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Las imágenes fueron grabadas el sábado por la noche en la avenida Corrientes, donde se veía una importante cantidad de personas. Caputo las utilizó para ironizar sobre las críticas a la situación del consumo, mientras que Milei también intervino en la discusión y volvió a cuestionar la frase “la gente no llega a fin de mes”.

Sin embargo, Carlos Rottemberg explicó que el registro había sido tomado en un punto y en un momento particular de la actividad teatral. Según detalló, la filmación mostraba la coincidencia entre el público que salía de una función y quienes esperaban para ingresar a otra.

“El video está tomado en Corrientes al 1300. Es exactamente la entrada y salida entre la primera y segunda función del espectáculo que encabeza la recaudación en Buenos Aires”, explicó.

El empresario señaló que, de un lado estaba la gente que salía del Teatro Metropolitan, donde se presentan figuras como Guillermo Francella y Moria Casán, mientras que del otro se concentraba el público que esperaba para ingresar a una nueva función.

Por eso, insistió en que las imágenes no podían utilizarse como una radiografía general de la situación económica o del consumo. “Es cierto el video, pero está tomado como una foto y no como la película completa de la actividad”, remarcó.

Qué dijo Carlos Rottemberg sobre la actividad teatral

Rottemberg sostuvo que los números de la actividad teatral durante 2024, 2025 y 2026 fueron similares entre sí en cantidad de espectadores. Sin embargo, señaló que la comparación con 2023 muestra una caída.

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De acuerdo con las cifras de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, el empresario afirmó que la cantidad de espectadores se ubicó entre un 12% y un 16% por debajo de los niveles registrados durante 2023.

También advirtió que la buena convocatoria de algunos espectáculos no necesariamente representa la situación de toda la cartelera. “Depende de dónde ponés la cámara”, resumió.

Como ejemplo, recordó otro video difundido semanas atrás que mostraba una importante cantidad de personas en la pizzería Güerrín. Para Rottemberg, se trata nuevamente de casos puntuales que pueden mostrar una gran actividad en determinados locales sin representar necesariamente el panorama general de la gastronomía o del consumo.

El empresario también vinculó la convocatoria de algunas obras con un fenómeno particular del sector. Según explicó, la falta de ficción en la televisión abierta llevó a que muchas de las principales figuras de la pantalla se encuentren actualmente trabajando en el teatro, lo que contribuye a atraer espectadores.

De todos modos, advirtió que el efecto podría sentirse más adelante en plazas teatrales como Mar del Plata, Carlos Paz y la propia calle Corrientes, que durante décadas se nutrieron de las figuras surgidas de la televisión.

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Para explicar su mirada, Rottemberg incluso recordó lo ocurrido durante la crisis de 2001. En aquel momento, señaló, algunas obras lograban llenar sus salas mientras otros teatros permanecían cerrados.

La comparación apuntó a la discusión que abrió el video compartido por Javier Milei y Luis Caputo. Para el empresario, que una obra tenga una gran convocatoria o que una zona puntual de la ciudad aparezca repleta de personas no alcanza para sacar conclusiones sobre el conjunto de una actividad.

RG

LT