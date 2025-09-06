La Segunda Sección Electoral podría quedar dividida en tres tercios

Crecen cada vez más las miradas sobre lo que puede pasar el domingo en la Segunda Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, un distrito clave que nuclea a 15 municipios del norte bonaerense, con epicentro en San Nicolás, Pergamino y Zárate, y un padrón que supera los 600 mil votantes. Allí, donde históricamente se impuso una lógica de polarización entre el peronismo y el espacio opositor (en este caso La Libertad Avanza), aparece un actor nuevo que promete alterar el tablero: Hechos, el espacio conducido por los hermanos Manuel (candidato) y Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás.

La hipótesis que sobrevuela los comandos de campaña es la de un escenario de tercios: La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Hechos. Los encuestadores ubican a la flamante fuerza de los Passaglia entre 15 y 20 puntos de intención de voto con Manuel, ex intendente y candidato a diputado provincial.

En el propio espacio confían en que la performance pueda ser mayor. “Hay mucho votante del PRO y de Juntos por el Cambio que hoy están desilusionados con Milei y necesitan una nueva opción porque no querían el acuerdo con los violetas. Hechos llegó para ocupar ese lugar y, además, renovar la política”, aseguran en el búnker nicoleño.

La construcción de los Passaglia no parte de cero. En San Nicolás, aseguran en Hechos, exhiben resultados de gestión. Ese sello de gestión es el que busca proyectar en toda la región, con un anclaje en lo municipal que intenta marcar contraste con las discusiones de Buenos Aires y el Conurbano. La incógnita que se abre es si Hechos será capaz de romper la fuerte polarización que se espera en las ocho secciones electorales bonaerenses. La Segunda, con su peso rural, productivo e industrial, se vuelve así un escenario testigo de la tendencia general. El domingo, el voto del norte bonaerense puede confirmar si la política provincial se encamina a un duelo de dos o si efectivamente habrá lugar para un tercer actor con vocación de disputar poder real.

En lo que refiere a LLA en la Segunda Sección encabeza la concejal de Zárate, Natalia Blanco, que responde Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. En LLA creen que Blanco debería ganar esa sección por más de 30 puntos.

Por su lado, Fuerza Patria lleva a Diego Nanni como primer candidato a diputado provincial, un dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof, con la misión de alcanzar el segundo lugar.